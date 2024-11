Cette tâche, pensait Tocqueville, était rendue beaucoup plus facile par un autre type d’égalité des conditions : l’homogénéité ethnique et religieuse. Les premiers colons partageaient un héritage culturel anglo-protestant, valorisant la liberté religieuse et un stock commun de concepts pour s’engager en politique. Paradoxalement, un certain type d’homogénéité dans l’Amérique primitive a contribué à donner naissance à des principes qui seraient un jour utilisés pour défendre la diversité.

De ces observations, Tocqueville a tiré deux conclusions très importantes. Premièrement, puisque des sentiments humains différents sont générés par des conditions matérielles différentes, ces sentiments doivent être considérés comme des faits bruts aussi solides que les conditions elles-mêmes. L’ensemble des émotions dominantes découlant de l’égalité des conditions dans les démocraties constitue un donné crucial, tant que ces conditions persistent. Deuxièmement, puisque l’égalité des conditions vers laquelle les sociétés modernes tendent est historiquement nouvelle, nous devrions aussi nous attendre à voir émerger des sentiments démocratiques nouveaux.

Quelles sont alors les implications de ces conclusions ? Si la démocratie américaine repose sur un socle de similitude factuelle brute — des défis similaires dans la vie, des aspirations communes et des habitudes partagées — alors le climat émotionnel du régime dépendra du degré auquel cette similitude est maintenue. Si cela change, si les citoyens sentent qu’ils appartiennent à des réalités séparées, si une partie de la population se sent exclue, nous ne devrions pas être surpris si cela déclenche une tempête émotionnelle.

La démocratie américaine, en fin de compte, ne repose pas sur les principes de liberté et d’égalité, comme tant d’interprètes patriotiques l’ont supposé. Elle ne repose pas non plus sur des croyances religieuses, comme le croient ses interprètes pieux. Elle repose plutôt sur un coup de chance. Les conditions matérielles à peu près similaires auxquelles les premiers colons, à peu près similaires eux-mêmes, ont été confrontés à leur arrivée ont naturellement donné naissance à des sentiments d’inclusion et de reconnaissance, qui se sont diffusés dans l’ensemble de la société, et non sur de petites îles d’un archipel.

Les observations de Tocqueville sur l’inclusion n’étaient pas entièrement originales. Réfléchir à la signification politique de l’inclusion et de la reconnaissance mutuelle dans la tradition occidentale remonte à Aristote, a été développé au Moyen Âge chrétien, et continue de jouer un rôle dans la théologie catholique aujourd’hui. Mais son application à la démocratie moderne l’était.

Selon Tocqueville, pour soutenir une société démocratique, les sentiments doivent être engagés puis largement partagés. Ce qui « maintient une majorité de citoyens sous le même gouvernement », c’est l’« accord instinctif et, en un sens, inconscient, résultant de sentiments similaires et d’opinions semblables ». Ce qu’il a en tête ici n’a rien à voir avec une aspiration à la vertu chrétienne, le principe moral d’égalité, ou des appels à une notion artificielle de patriotisme civique réfléchi. Il fait référence à une réalité factuelle, à un fait brut de congruence dans les sentiments des citoyens et leur vision générale du monde. Soit c’est là, soit ce n’est pas là.