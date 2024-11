Il y a bien sûr un risque de glisser dans l’anachronisme ici. Les gens des siècles précédents croyaient évidemment à de nombreuses choses avec lesquelles nous ne serions pas d’accord aujourd’hui. Pourtant, des arguments anti-démocratiques similaires ont constamment refait surface dans les temps modernes. Dans un article de 1957, par exemple, William F. Buckley a soutenu que les sudistes avaient le droit d’imposer des restrictions sur les votes des Noirs même « dans des zones où ils ne prédominent pas numériquement » — parce que, affirmait Buckley, les Blancs représentaient pour l’instant « la race avancée ». Dans Suicide of a Superpower, publié en 2011, Patrick Buchanan a mis en garde contre la manière dont des niveaux élevés d’immigration menaçaient la majorité « européenne » et « blanche » américaine. Cela, expliquait-il, était parce que « l’Occident vénère au temple de la démocratie, est profondément égalitaire, et a ouvert ses portes à un tiers monde dans lequel l’ethnonationalisme est enraciné ».

De nos jours, toute une série de penseurs expressément anti-démocratiques continuent de porter la torche de Buckley. Adrian Vermeule fait appel au juriste nazi Carl Schmitt, rejetant la prétendue neutralité et tolérance du libéralisme et appelant à une politique ouvertement théocratique. Dans Common Good Constitutionalism, Vermeule exhorte les juristes conservateurs à abandonner même le prétexte de la neutralité originaliste, et à simplement rendre des décisions basées sur leurs propres valeurs (réactionnaires). Cela peut produire des résultats hautement contraires à la règle de la majorité, mais Vermeule s’en moque : le « bien commun n’a pas besoin de se justifier devant le tribunal de la démocratie ». Pour ne pas être en reste, Peter Thiel, lui-même un anti-démocrate, finance depuis longtemps le travail de Curtis Yarvin. Une influence majeure sur J.D. Vance, Yarvin soutient que la multitude porcine d’Edmund Burke « suce » et devrait être remplacée par quelque chose comme un PDG monarchique. Yarvin espère signifier quelqu’un de moins ridicule qu’Elon Musk — mais il prendra probablement qui il peut avoir.

Ce tumulte intellectuel est déjà assez mauvais. Mais ce qui est vraiment frappant, c’est que l’héritage anti-démocratique de la Constitution, remontant jusqu’à Madison et Adams, continue d’avoir un impact désordonné sur la politique américaine. Considérons le Sénat. La Constitution répartit les sénateurs sur la base de la « souveraineté des États » — une fiction juridique — et garantit que les petits États bénéficient d’un poids législatif bien plus important que leurs voisins plus grands. La Californie et le Wyoming ont tous deux deux sénateurs, malgré le fait que le premier ait 80 fois plus de personnes.

Non moins important, la Constitution ne garantit également à aucun citoyen américain le droit de vote, ne prévenant que l’abridgement d’un droit de vote sur la base de la race ou du genre. Historiquement, même ce mince bouclier a été facile à contourner. Les États ont mis en œuvre une vaste gamme de solutions de contournement — des tests d’alphabétisation. Ils ont également restreint le vote en fonction des impôts payés — même si de nombreux esclaves libérés avaient encore peu ou pas de revenus. Tout aussi frappant, la Cour suprême a souvent maintenu de telles outrages. Un exemple ici est l’affaire infâme Williams v Mississippi, où la cour a unanimement conclu que le fait de priver de droits les Noirs était en réalité acceptable.

En un sens, cela n’est pas remarquable : le pouvoir judiciaire a aussi des fondements anti-démocratiques. Démentant sa réputation de corps de jugement sobre, la Cour suprême a plus souvent qu’autrement exercé ce pouvoir au nom de causes conservatrices même lorsqu’elles sont profondément impopulaires. Au cours des dernières années, celles-ci ont inclus la décision perpétuellement impopulaire de Citizens United, donnant aux entreprises un pouvoir massif pour dépenser de l’argent pour faire campagne, et la décision Dobbs qui revient sur les droits reproductifs des femmes. Comme l’a noté Erwin Chemerinsky, le fait que les juges de la Cour suprême aient des mandats à vie enfonce un pieu dans les prétentions démocratiques du pays. « Aucun autre pays au monde ne donne à ses juges un mandat à vie », dit le spécialiste de la Constitution, « et c’est pour une bonne raison : les individus ne devraient pas exercer un tel pouvoir pendant une si longue période de temps. » Comme l’ajoute Chemerinsky, lorsque le pays a été fondé, l’espérance de vie moyenne était bien inférieure à ce qu’elle est maintenant. De nos jours, bien sûr, vous pouvez avoir des juristes prenant des décisions monumentales sur l’avenir de la république bien dans leur vieillesse.

Ensuite, il y a le Collège électoral, détesté par une majorité d’Américains et qui a une longue histoire de production de résultats anti-majoritaires, avec de petits États ruraux jouissant d’une influence démesurée sur les élections américaines. Cela a bénéficié deux fois aux Républicains au XXIe siècle, lorsque leurs candidats ont remporté les élections de 2000 et 2016 malgré la perte du vote populaire. Mais cela a également failli amener John Kerry au pouvoir en 2004, lorsqu’il est arrivé très près de gagner l’Ohio, et donc l’élection, malgré la perte du vote populaire face au criminel de guerre George W. Bush.