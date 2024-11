La nomination de J.D. Vance en tant que colistier de Donald Trump a déjà suscité la controverse. Avec Trump en tête dans les sondages, cela signifie que le quadragénaire est susceptible de devenir le prochain vice-président des États-Unis. Plus important encore, cela signifie que le sénateur de l’Ohio, capital-risqueur et auteur à succès est désormais l’héritier présomptif de l’héritage politique d’un Trump âgé de 78 ans — et le prince de facto du mouvement MAGA.

Mais du côté gauche, Vance, qui aura 40 ans le mois prochain, est considéré comme représentatif des pires tendances de ‘l’extrémisme MAGA’, un converti opportuniste au culte de Trump — Vance a vivement critiqué l’ancien président lors du cycle électoral de 2016 — qui fait maintenant campagne pour l’agenda de Trump avec tout le zèle d’un converti, appelant à des purges de la bureaucratie fédérale et approuvant le scepticisme de Trump concernant la légitimité de l’élection de 2020. Du côté droit, du moins parmi certains groupes de l’ancienne élite du parti, Vance est considéré soit comme un handicap politique (il a obtenu deux points de moins que le résultat de Trump en 2020 lors de sa course au Sénat en 2022), soit comme un apostat du gouvernement central prêt à soumettre l’Ukraine à Poutine et faire grève avec les syndicats automobiles. Il n’est donc pas étonnant qu’il y ait eu une campagne de lobbying frénétique pour bloquer la sélection de Vance par divers courtiers de droite, y compris Rupert Murdoch. Plus à droite, la femme indo-américaine de Vance et ses sentiments apparemment chaleureux envers les Juifs lui ont valu des dénonciations de la part de Nick Fuentes, Keith Woods et d’autres dirigeants de la prétendue ‘Armée Groyper’.

Il ne fait aucun doute que le choix de Vance, comme l’a écrit Emily Jashinsky ici, représente le désir de Trump de désigner un ‘partenaire, politiquement et intellectuellement’. Vance est sans aucun doute le plus intelligent et articulé des nombreux politiciens et experts qui ont tenté de reprendre le flambeau de Trump, et il est bon à la télévision — ce qui n’est jamais un petit détail avec Donald. Mais ce serait une erreur de considérer Vance comme une sorte de Mini-Moi trumpien. Trump est né en 1946 et a grandi dans l’âge d’or américain d’après-guerre ; son slogan emblématique, ‘Make America Great Again’, parle de façon viscérale de sentiments populaires de déclin américain, mais peut aussi être considéré comme un terme biographique par son auteur. Napoléon a dit que pour comprendre un homme, il faut savoir ce qui se passait dans le monde quand il avait 20 ans. En 1966, lorsque Trump avait 20 ans, les États-Unis représentaient un peu moins de 40 % de l’économie mondiale et Bonanza était l’émission la plus regardée à la télévision.