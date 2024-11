Cela nous ramène à Bezos et Musk. Vêtu d’un t-shirt avec le slogan «Occupez Mars», Musk est un homme qui a tout mais qui veut maintenant une planète. Il n’est pas encore clair quel accord il a conclu avec Donald Trump en échange de soutien lors de l’élection — mais je parie que cela implique des fusées.

«Musk est un homme qui a tout mais qui veut maintenant une planète.»

Musk a d’abord exposé sa vision dans un article de New Space en 2017. Plutôt qu’une discussion sérieuse sur la migration interplanétaire comme Musk l’entendait, cela ressemble à une bande dessinée. Si vous cherchez de la profondeur, détournez le regard maintenant. «Ce serait plutôt amusant d’être sur Mars», écrit-il, «car vous auriez une gravité d’environ 37 % de celle de la Terre, donc vous pourriez soulever des choses lourdes et bondir.» Il admet que Mars «est un peu froide», (elle a une température médiane de -65°C), «mais nous pouvons la réchauffer». Et ne vous inquiétez pas pour ces tempêtes de vent qui peuvent durer des mois et qui ont l’effet abrasif de se raser avec une ponceuse électrique. Il va tout régler. Musk aspire à être à la fois un impérialiste du 19ème siècle et un dieu. «Au cinquième jour, Elon créa une atmosphère. Et c’était bon.»

Bezos pense que Musk est fou — pour le fondateur d’Amazon, transformer Mars en une planète habitable est une chimère. Il préfère plutôt une version élargie de la vision d’O’Neill, avec des milliers de personnes vivant dans un «Récif Orbital». Cela s’étendrait finalement en une vaste conglomération de tubes connectés où des trillions de personnes vivraient, créant la probabilité statistique de «1 000 Mozarts et 1 000 Einsteins». Quand il s’agit de rêver, ces gars-là ne plaisantent pas.

Tout cela peut sembler excitant pour les passionnés de l’espace, mais la vie aurait tout le romantisme d’un vol transcontinental, sauf qu’il n’y aurait ni destination ni heure d’arrivée. La réalité serait beaucoup plus banale que le paradis promis par Musk et Bezos. Les résidents respireraient de l’air recyclé, boiraient de l’urine recyclée et vivraient dans une peur perpétuelle d’une décompression catastrophique causée par une collision avec des débris spatiaux. Des murs en aluminium sans caractère goutteraient de condensation et l’air sentirait le Dettol.

Bezos s’est un peu fait discret ces derniers temps, ou plutôt les exploits de Musk avec SpaceX ont accaparé l’attention. Et avec la proximité de ce dernier avec Trump, nous devrions probablement nous concentrer sur ce qu’il a en tête. Il a promis de réinstaller un million de personnes sur Mars d’ici 2050, avec les premiers colons arrivant d’ici 2030. Étant donné que Mars et la Terre ne sont en étroite synchronisation qu’une fois tous les 26 mois, cela signifie qu’il n’y a que 10 fenêtres d’opportunité entre 2030 et 2050. Il affirme que sa fusée réutilisable Starship pourra transporter 100 personnes ou 100 tonnes de cargaison à la fois. Cela suggère 10 000 vols en 10 mois, juste pour les passagers humains. À cela s’ajouterait un nombre égal de vols de cargaison nécessaires pour construire une ville sur Mars. Donc, nous parlons d’environ 20 000 vols sur environ 300 jours.

En plus des mineurs et des scientifiques des fusées, il y aurait des médecins, des avocats, des comptables, des travailleurs des égouts et des chefs de pizza. Il y aurait aussi des criminels, puisque c’est statistiquement inévitable. Musk estime qu’un billet pour Mars coûterait initialement environ 500 000 $, diminuant à 100 000 $ avec le temps. Cela pourrait être financé par un prêt garanti par SpaceX et remboursé en travaillant sur la planète rouge. En d’autres termes, Musk veut quelque chose de similaire à la ville d’entreprise américaine du 19ème siècle. Sa version de l’utopie consiste en un million de personnes dans un état de servitude sous contrat perpétuelle, lui payant pour les maisons dans lesquelles elles vivent, l’air qu’elles respirent et l’eau qu’elles boivent. Cela me rappelle la chanson «Sixteen Tons» de Tennessee Ernie Ford :