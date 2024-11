Quelle est la valeur sous-jacente d’un coquillage ? En bref, rien. Mais la coquille de palourde a été la monnaie de réserve la plus durable au monde, reconnue mondialement pendant des milliers d’années comme une réserve de valeur et un moyen d’échange. La coquille de palourde était l’argent que les colons anglais ont trouvé utilisé par les populations indigènes lorsqu’ils ont débarqué pour la première fois en Amérique — une monnaie connue sous le nom de « wampum ». Et puisque la seule chose que les hommes du Mayflower n’avaient pas apportée en quantité suffisante dans le Nouveau Monde était de l’argent, les colons astucieux ont immédiatement commencé à fabriquer leur propre wampum. Malheureusement, la qualité inférieure de leurs perles de coquillage fabriquées à la hâte a déclenché un cycle d’inflation de la coquille de palourde, et a finalement détruit la monnaie.

Ce moment de l’histoire monétaire est devenu de plus en plus pertinent à la lumière de la récente romance de Donald Trump avec les cryptomonnaies en général et le Bitcoin en particulier — dont la valeur a grimpé de 40 % depuis la victoire de Trump, et flirte désormais avec la barre des 100 000 $. L’ancien et futur président a commencé à réfléchir à l’idée qu’aux côtés de la réserve nationale de grains des États-Unis, de la réserve de pétrole et de la réserve d’or, il pourrait envisager d’ajouter une réserve nationale de Bitcoin, à la grande horreur du président de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, Gary Gensler, qui a promis de démissionner avant que Trump ne prête serment.

Qu’est-ce qui explique la conversion de Trump à cette cause ? Les lobbyistes des cryptomonnaies ont alimenté l’effort électoral du Parti républicain avec plus de 135 millions de dollars en contributions, y compris 7,5 millions en Bitcoin, Ether, Dogecoin, Solana, et une variété d’autres cryptomonnaies — un record en quelque sorte, alors que les cryptomonnaies ont dépassé les combustibles fossiles en tant que plus grand donateur politique lors du cycle électoral. Cela peut bien clarifier pourquoi la société médiatique de Trump a décidé d’acheter des parts dans la bourse de cryptomonnaies Bakkt, basée en Géorgie — dont plus de la moitié est détenue par la société mère de la Bourse de New York. Comme l’a patiemment expliqué l’ancien de Goldman Sachs et milliardaire des cryptomonnaies Mike Novogratz à Yahoo Finance, la nouvelle administration aura une « attitude globalement pro-crypto ».