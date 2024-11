Pour mettre les choses dans leur perspective la plus large, toute religion, passionnément embrassée, donne aux gens un motif de sacrifier des intérêts personnels et même leur vie ; c’est une des raisons pour lesquelles les dirigeants terrestres trouvent l’utilisation de la religion si attrayante. Mais la foi donne également aux gens le courage de s’opposer au pouvoir d’État, à un coût personnel énorme, de manière à envoyer un signal moral éblouissant. Il se trouve que le christianisme orthodoxe a inspiré non seulement les serviteurs les plus dociles de Vladimir Poutine mais aussi ses opposants les plus déterminés.

«Le christianisme orthodoxe a inspiré non seulement les serviteurs les plus dociles de Vladimir Poutine mais aussi ses opposants les plus déterminés.»

Prenons un exemple bien connu : lors de son procès en 2021, Alexei Navalny a clairement indiqué qu’une partie vitale de son propre récit personnel était l’évolution de l’athéisme militant de sa jeunesse vers une compréhension moralement et politiquement engagée de la foi historique de son pays. « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice », était l’un des maximes bibliques qui ont inspiré le combattant de la corruption incroyablement brave qui est mort dans une prison arctique en février 2024.

Vladimir Kara-Murza, un challenger tout aussi courageux de l’ordre de Poutine, avait de bonnes raisons d’anticiper un sort similaire lorsque, dans une lettre de prison en novembre 2023, il a déploré le soutien moral du patriarche Kirill à l’invasion de l’Ukraine. Le dissident a formulé son argument en termes spirituels. «En tant que chrétien orthodoxe, cela ne m’apporte que douleur, chagrin et profonde tristesse», a-t-il écrit. Au cœur du christianisme, a-t-il ajouté, se trouvait le rejet du meurtre et de la violence : cela rendait d’autant plus déplorable que les hiérarques de l’Église «aient placé l’autorité de César au-dessus des fondements de la foi chrétienne». Kara-Murza était l’un des 16 prisonniers libérés vers l’Occident lors d’un échange de prisonniers en août ; jusqu’à sa libération, il se préparait à une mort imminente en prison.

En regardant loin dans l’histoire, il s’avère qu’il existe des exemples frappants de tsars qui pensaient pouvoir transformer l’Église en un instrument efficace de leur propre pouvoir, mais qui ont découvert que les résultats étaient tout à fait inattendus. Commençons par Ivan le Terrible, qui a régné de 1547 à 1584 et qui était admiré par Staline pour ses purges et persécutions sauvages. Si quelqu’un s’est opposé aux rampages meurtriers d’Ivan, c’était un clerc turbulent, le métropolite Philippe, qui a été dûment emprisonné et étranglé. Mais Philippe vit dans l’histoire de l’Église comme un saint et martyr tandis qu’une frange lunatique d’ultra-nationalistes religieux (qui existent malheureusement) vénère sans condition son tortionnaire sadique.

Puis, au XVIIIe siècle, des empereurs modernisateurs comme Pierre et Catherine imaginaient pouvoir freiner la tradition mystique et monastique de l’orthodoxie et transformer l’Église en un agent de moralité et de loyauté envers l’État à la manière protestante. Mais ces efforts — comme la vaine tentative de guérir le père Iosif — ont échoué. Au lieu de cela, il y a eu une étrange réaction compensatoire. Dans divers avant-postes éloignés de l’empire, il y avait une sorte de résurgence mystique, mettant en vedette des ascètes et des monastiques saints dotés de dons prophétiques — un phénomène qui a inspiré des écrivains comme Dostoïevski et a ainsi gagné une place improbable dans l’histoire de la littérature mondiale.

Ces trois tsars — Ivan, Pierre et Catherine — méritent d’être mentionnés car ce sont les dirigeants russes que Poutine admire le plus, selon son ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, et qu’il a donc pris comme étoiles polaires lors de l’invasion de l’Ukraine. Poutine peut imaginer ces monarques comme des personnes qui ont réussi à exploiter sans effort l’héritage spirituel de la Russie — mais si c’est le cas, il est mal informé.