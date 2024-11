Cet été passé, la Pologne s’est à nouveau retrouvée sous les projecteurs, lorsque le célèbre YouTuber et streamer IShowSpeed a visité le pays lors d’une tournée transatlantique. Il a été impressionné, déclarant que c’était « discrètement le meilleur pays d’Europe. » Cela a été rapidement suivi par Quavo, un autre rappeur qui a posté une vidéo de lui-même s’arrêtant dans une boulangerie polonaise. Au milieu des beignets et des biscuits en forme d’animaux, le clip a récolté plus de deux millions de vues sur Instagram.

Pris ensemble, la Pologne avait maintenant attiré l’attention de la Génération Z, dont les mèmes se moquant des rencontres d’IShowSpeed avec les subtilités de la langue polonaise se sont répandus comme une traînée de poudre. Contrairement à la présence en ligne plutôt obscure de la Pologne au cours des années précédentes, ces nouveaux éléments de micro-culture ont eu des effets tangibles dans le monde hors ligne : je me suis bientôt retrouvé à discuter de mèmes polonais lors de vraies fêtes avec de vraies personnes. Je ne suis apparemment pas seul. Les ventes d’une marque d’eau en bouteille polonaise, et étoile accidentelle d’un mème célèbre, ont apparemment augmenté depuis la visite d’IShowSpeed.

Ce qui ressort des rencontres d’Internet avec la Pologne au cours des deux dernières années, c’est un sentiment que les internautes expérimentent le pays tel qu’il existe. C’est un changement par rapport aux vieux clichés historiques, des hussards ailés et des blocs d’appartements laids, qui ont terni son image pendant des décennies. Tout aussi important, la Pologne est aujourd’hui perçue comme un porte-drapeau de cette « autre » Europe, à laquelle les Américains sont rarement exposés en ligne. Dans les récits Internet sur la place de la Pologne en Europe et dans le monde, Varsovie et Wrocław sont de plus en plus célébrées, en contraste avec le côté occidental sursaturé du continent. Pas sans rapport, certaines louanges récentes en ligne pour la Pologne portent avec elles une odeur de nativisme, le pays étant loué pour sa sécurité, sa propreté et sa prétendue préservation d’une culture européenne « pure » et homogène — un stéréotype inexact qui a de toute façon été atténué par la défaite du parti de droite Droit et Justice lors des élections de l’année dernière.

Pourtant, l’exposition la plus durable de l’influence en ligne de la Pologne n’est pas des vidéos Instagram à la mode sur des villes polonaises « libres » de migrants, mais plutôt un mème décalé. Dès 2012, les utilisateurs polonais des réseaux sociaux ont commencé à poster des vidéos d’eux-mêmes suivant des castors, généralement la nuit, en s’exclamant « Kurwa bóbr! » — ce qui se traduit à peu près par « Putain, un castor ! » Malgré une histoire illustre dans les communautés en ligne polonaises, le mème a gagné en notoriété en 2023, lorsqu’une vidéo d’une telle rencontre a atteint 30 millions de vues sur TikTok.

Alors que les phrases que les étrangers associent à l’Italie ou à la France sont des salutations amicales, il a été le destin de la Pologne de devenir étroitement associée à un gros mot. Et bien que kurwa soit utilisé dans toute l’Europe centrale et orientale, on peut dire en toute sécurité que les Polonais ont monopolisé la marque de ce terme. Alors que les mèmes de castors se répandaient sur Internet, la popularité de kurwa a également explosé sur les deux côtés de l’Atlantique depuis la fin de l’année dernière.

Le phénomène du mème de castor, et l’utilisation associée de kurwa, est devenu aussi intimement lié à la Pologne en ligne, tout comme le faux pas de casser des spaghettis l’est pour l’Italie et la prétendue fadeur de la nourriture pour la Grande-Bretagne. Sous l’absurdité du mème se cache une honnêteté sans compromis qui est indiscutablement polonaise, même si elle suggère, paradoxalement, la présence nouvellement robuste du pays sur la scène géopolitique.