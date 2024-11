«Nulle part l’établissement de relations diplomatiques normales entre le Liban et Israël n’est même mentionné comme un objectif à long terme.»

On pourrait soutenir que la paix n’est pas réaliste en ce moment, et cela peut être vrai. Mais il en va de même pour un retrait israélien de la Cisjordanie, l’établissement d’un État palestinien ou la redéfinition de Jérusalem — et pourtant, ces objectifs sont constamment évoqués comme des buts à long terme par les gouvernements européens.

Pourquoi un traité de paix ne devrait-il pas être un objectif clairement énoncé ? Des relations diplomatiques normales résoudraient tous les différends frontaliers existants. Après tout, ceux qui subsistent ne sont que des prétextes minimes, souvent inventés, pour maintenir l’arsenal du Hezbollah.

Juste avant les élections américaines, la France a organisé une « Conférence internationale de soutien au peuple et à la souveraineté du Liban », où 1 milliard de dollars d’aide ont été promis. Le président français Macron y a déclaré qu’Israël « semait la barbarie ». S’il y avait une suggestion que la situation du Liban aurait pu être améliorée en évitant de tirer des roquettes sur Israël au cours des 11 derniers mois, les participants ont été trop polis pour le mentionner. Il n’y a eu aucun bilan non plus concernant la décision du Liban de permettre à une force armée alternative, plus grande que son propre armée, de se constituer, impliquée dans des atrocités en Syrie et entièrement responsable devant la République islamique d’Iran. L’insistance des acteurs mondiaux, y compris du pays hôte lui-même, à protéger le Hezbollah et à garantir des arrangements de cessez-le-feu favorables lors des précédentes guerres de 1996 et 2006 est également restée sans mention.

Et personne n’a évoqué la paix. Des relations diplomatiques normales entre le Liban et Israël ne signifieraient pas que le Liban approuve toutes les actions d’Israël. C’est déjà le cas pour la France, ainsi que pour la plupart de ses alliés. Il en va de même pour l’Égypte et la Jordanie. Cela signifierait simplement qu’il existe une frontière convenue, une possibilité de coopération économique minimale, et un engagement à résoudre les différends par la négociation. Bien sûr, cela bénéficierait à Israël. Mais cela serait encore mieux pour le Liban.

Il est vrai que personne ne pourrait sérieusement croire que ce chemin soit adopté dans l’immédiat. Mais la réticence même à aborder la question de la paix est, à bien des égards, révélatrice. De manière évidente, cela envoie le mauvais message et incite à des comportements erronés — tout en violant les principes de toute pratique diplomatique normale en matière de différends internationaux. Cela reflète aussi la manière dont le cordon sanitaire contemporain autour du racisme a élaboré une structure de permission, exemptant la haine des Juifs. Encore une fois, il suffit de formuler cette aversion comme un grief contre Israël — plutôt que comme une haine pathologique d’un État imparfait, menant une guerre complexe sur sept fronts qu’il n’a pas cherchée.