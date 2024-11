2. Le prochain Archevêque devrait être une femme.

Le mérite revient à Justin Welby qui a introduit des évêques femmes dès qu’il en a eu l’opportunité. Il a également fait progresser la reconnaissance des relations homosexuelles, affirmant dans un podcast, The Rest is Politics, en octobre (et je paraphrase) que sa position actuelle est que les relations sexuelles entre personnes de même sexe, dans une relation fidèle et engagée, ne constituent ni un crime moral ni spirituel majeur, et que les bénédictions de même sexe devraient être autorisées au sein de l’Église. Toutefois, il n’a pas réussi à faire de cela une politique officielle de l’Église. Le prochain Archevêque devra aller plus loin, en clarifiant que l’Église ne considère pas les relations sexuelles entre personnes de même sexe comme pécheresses, mais plutôt comme un don de Dieu, au même titre que les relations hétérosexuelles. Les évangéliques conservateurs quitteront l’Église en raison de cela, et soit. Nous ne pouvons pas continuer à naviguer entre la condamnation et l’affirmation : cela épuise trop d’énergie. Nous devons trancher.

Mais, sans doute plus important encore, cela devrait être accompli par une femme archévêque de Cantorbéry. Voir un autre homme pâle, masculin et dépassé de l’establishment, vêtu de sa chemise violette, apparaître dans Newsnight pour exposer la ligne officielle serait plus déprimant que tout ce que l’on peut imaginer. Ces hommes, leur vitalité drainée par des années passées dans des bureaux éclairés artificiellement à passer en revue les procès-verbaux des dernières réunions, ont été catastrophiques pour transmettre l’excitation et les nouvelles remarquables de l’Évangile. Et, au cours des dernières semaines, leur incompétence face à cette crise existentielle a été exaspérante. Beaucoup devront partir. Nous avons besoin de quelqu’un qui puisse établir des relations, être accessible, et surtout, en qui nous avons confiance pour gérer la crise de protection.

Mon choix serait l’évêque Guli Francis-Dehqani, actuelle évêque de Chelmsford. « Je ne suis pas très à l’aise avec le langage de ‘Vision et Stratégie’ utilisé dans l’Église », a-t-elle avoué à une congrégation à Great St Mary’s, à Cambridge, il y a quelques mois. Trop séculier dans sa pensée, trop obsédé par les graphiques de croissance, comme si le succès de l’Église dépendait de nous et non de Dieu. Et, surtout, trop puissant. En exprimant ces critiques, l’évêque a reçu ce qu’elle a décrit comme un « coup de poing sur le poignet de l’Église centrale », après quoi la congrégation a éclaté en rires et applaudissements.

Mais au-delà de cela, l’évêque Guli possède une histoire fascinante. Son discours inaugural à la Chambre des Lords a été décrit

par Patrick Kidd dans Politics Home comme « un début puissant et profondément personnel de Chelmsford qui a fait pleurer plusieurs pairs, certains affirmant que c’était le meilleur qu’ils aient entendu ». Née en Iran, l’évêque Guli vient d’une lignée anglicane de haut rang : son père était évêque de Jérusalem, son grand-père évêque en Iran. La famille a dû fuir l’Iran après la révolution, et après cela, le frère de 24 ans de l’évêque Guli a été assassiné par des agents du gouvernement iranien. Quelqu’un avec un passé aussi marqué est peu susceptible de s’adonner à la posture morale bon marché que l’on voit trop souvent dans l’Église.

Et les femmes, en particulier les mères, sont plus dignes de confiance pour gérer la question de la protection. En 2004, Francis-Dehqani a pris la décision de quitter le ministère à plein temps pour s’occuper de ses enfants. Ce n’est pas ce qu’une clerc ambitieuse fait lorsqu’elle cherche la réussite. Mais l’establishment ecclésiastique profond la refuse en raison de son opposition à « ce travail ». Et ils tenteront sans doute de bloquer sa nomination. Malheureusement pour eux, il n’y a personne d’autre, du bon âge et avec le poids et l’accessibilité nécessaires pour accomplir ce travail.