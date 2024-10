‘Les êtres humains étaient des abstractions pour lui, la matière première du nouveau monde qu’il forgerait de ses propres mains.’

L’exécution, cependant, était défaillante. Sinwar s’est avéré avoir une mauvaise compréhension tant de ses amis que de ses ennemis. Nous ne comprendrons peut-être jamais pourquoi le Hezbollah n’a pas lancé sa propre offensive terrestre contre Israël le 7 octobre, malgré le fait qu’il était entièrement préparé et déployé. Les sponsors iraniens du Hamas et du Hezbollah savaient clairement les plans de guerre de Sinwar, mais ne se sont pas pleinement engagés dans le combat. Israël, quant à lui, a prouvé qu’il pouvait soutenir une guerre urbaine d’une durée et d’une difficulté sans précédent sans perdre tout soutien international. Assurément, Sinwar ne comptait pas sur le système Trophy développé par Israël pour neutraliser l’armement anti-char du Hamas, ni sur la remarquable volonté de son ennemi d’envoyer ses soldats et ses ingénieurs de combat dans les tunnels du Hamas. Pendant ce temps, le Hamas a combattu l’IDF avec un manque de compétence et de courage distincts. Ses combattants ont fui les confrontations frontales avec l’IDF, n’ont pas réussi à protéger son infrastructure ni à arrêter l’avancée israélienne à travers la bande de Gaza. Tout en perdant toute capacité à tirer des roquettes sur Israël, il a subi environ 19 000 morts au combat depuis le 7 octobre. C’est six fois plus que tous les combattants palestiniens perdus lors de la Seconde Intifada, et les quatre précédentes guerres de Gaza combinées. Il y a un an, le Hamas comptait 40 000 combattants et dirigeait le projet de gouvernance islamiste sunnite le plus ancien de l’histoire moderne. Maintenant, cependant, ils sont un racket de protection glorifié, bien plus capables de terroriser les Gazaouis déplacés que de menacer les Israéliens.

Le rejet continu par Sinwar des accords de cessez-le-feu négociés par les États-Unis, dont l’un aurait pu lui sauver la vie, n’a de sens que s’il croyait que son entêtement pourrait finalement forcer le Hezbollah et d’autres mandataires de l’Iran à intensifier la guerre en son nom. Il croyait qu’un conflit plus long et plus sanglant lui était favorable. Cela était complètement incorrect. Une guerre longue favorisait en réalité Israël. La participation limitée du Hezbollah au conflit a duré suffisamment longtemps pour que Jérusalem perde patience et élimine l’ensemble du haut commandement du groupe, ainsi qu’environ deux tiers de son arsenal de missiles.

La perte de Sinwar sera pour toujours ressentie profondément. Il a tué plus d’Israéliens sur le territoire israélien que quiconque dans l’histoire, et le 7 octobre, il a donné à son peuple un goût exaltant de ce à quoi ressemblerait et serait ressentie une victoire finale divinement ordonnée. Le pragmatisme peut sembler boiteux ou même déshonorant à la lumière de cette orgie de sang juste, une preuve de concept pour un futur nettoyage final de la terre. Et il aura une potentielle postérité en tant que théoricien de la révolution violente du XXIe siècle, ayant été le pionnier de l’idée de la guerre comme protestation de masse et expression de la colère populaire. Le ‘Système Tufan Al-Aqsa’ — la phrase des Hamasnik pour les attaques du 7 octobre — est un pouvoir populaire orienté vers des fins militantes, un flot humain incontrôlable et enragé. Sinwar a compris qu’il avait le soutien d’une gauche institutionnelle mondiale et de plus en plus importante, une élite électorale dans les pays occidentaux qui a rapidement embrassé sa cause après le 7 octobre. ‘Le même type de racisme qui a tué George Floyd est utilisé par [Israël] contre les Palestiniens,’ a déclaré Sinwar à Vice News en 2021, anticipant la thèse du livre de Ta-Nehisi Coates de 2024 The Message.

Mais ce n’étaient pas seulement les gauchistes qui ont couvert le programme de Sinwar. La direction senior survivante du Hamas est maintenant basée au Qatar, un allié des États-Unis qui abrite la plus grande base militaire américaine au Moyen-Orient. Les dirigeants du Hamas ont été célébrés en Turquie, en Russie et en Afrique du Sud au cours de l’année écoulée. La légitimité morale et le statut international du Hamas ont sans doute augmenté après le 7 octobre. Sinwar a montré que violer et massacrer des Israéliens ne faisait pas automatiquement de vous un ennemi de la civilisation — pas même pour les États-Unis, qui s’opposaient depuis longtemps à toute opération israélienne à Rafah, et ont passé près d’un an à pousser pour un cessez-le-feu qui aurait préservé le règne du Hamas dans la bande. La carrière de Sinwar a peut-être montré qu’il est autodestructeur à court terme pour un leader palestinien de provoquer une guerre totale avec Israël. Mais il aura inspiré une future génération de combattants à rêver grand.