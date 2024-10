Peu de films sont critiqués avant même d’avoir commencé leur production. Tel a été le sort, cependant, d’une autre version de Les Hauts de Hurlevent. Déjà qualifiée de déchets mélodramatiques, certains critiques se demandent si la réalisatrice, Emerald Fennell, a réellement lu le livre.

Qu’elle l’ait lu ou non, on ne peut pas extraire l’histoire d’amour tourmentée de Heathcliff et Catherine de son contexte complexe sans infliger de sérieux dommages à la fiction d’Emily Brontë. Le roman parle de bien plus que de l’amour. De manière intensément matérialiste, il concerne également le conflit entre la nature et la culture, le travail et la noblesse, le pouvoir et la rébellion, les luttes pour la propriété et l’héritage, les relations entre la classe terrienne anglaise et les petits agriculteurs ou yeomanry, et bien d’autres choses encore.

Comment mettre ces enjeux à l’écran ? On ne peut pas. On peut raconter une histoire intitulée ‘Cathy et Heathcliff’, mais ce n’est pas ce qu’Emily Brontë a écrit. Notre propre civilisation est obsédée par le sexe mais ennuyée par les yeomen et les propriétaires terriens. L’arrière-plan des Brontë est le monde de la pauvreté, de la répression politique et de la rébellion sociale latente connue sous le nom de la Famine des années quarante. Les sœurs ont dû voir une bonne part de la misère à leur porte, et étaient conscientes des temps turbulents dans lesquels elles vivaient. Elles étaient des femmes de la classe moyenne inférieure de Yorkshire, rusées et pragmatiques, et non trois sœurs étranges perdues dans une fantaisie érotique dans les brumes de la lande.