L’insécurité, donc, poussa Hastings à concevoir le ‘système de conciliation’, essentiellement un projet de vanité qui consistait à gagner les élites intellectuelles déclassées de l’Inde à la cause de la Compagnie. Ainsi, entouré d’un groupe de clercs et de penseurs hindous et musulmans, il put réinventer l’homme de la Compagnie en tant que mécène de l’intelligentsia locale. Le marchand-mercenaire d’hier était désormais le savant-étatiste éclairé de la nouvelle dispensation. En l’état, les pandits hindous et musulmans trop disposés traitaient cyniquement, et peut-être compréhensiblement, l’ensemble de l’exercice comme une prise de pouvoir, laissant entendre aux scribes de la Compagnie qu’ils étaient les dépositaires des lois immuables de l’Inde. Leurs revendications fallacieuses concernant l’existence d’un corps de ‘loi hindoue’ et de ‘loi musulmane’ relativement cohérent étaient prises pour argent comptant et voulues en tant que telles.

Cela semblait être une politique parfaitement sensée à l’époque, mais avec la cohérence du recul, on peut maintenant la voir comme la première d’une série de gaffes. L’année était 1772. La Compagnie des Indes orientales était en charge du Bengale, son petit point d’appui dans l’est de l’Inde d’où elle allait acquérir une belle part du sous-continent au cours du siècle suivant. Son patron là-bas était un homme nommé Warren Hastings, qui était désireux de réparer la réputation des hommes de la Compagnie. Personne n’était particulièrement friand de ces parvenus avares, et surtout pas dans les comtés environnants. Et Hastings se trouvait être un homme avec quelques prétentions intellectuelles.

Au cours du dernier quart de millénaire, aucune influence universalisante contrebalançante n’a pu briser ce consensus identitaire. En effet, seules deux tentatives sérieuses ont été faites par des rationalistes pour saper l’autorité religieuse, la première étant l’attaque utilitariste enthousiaste du début du 19ème siècle contre une gamme de coutumes religieuses. La seconde fut la révolution largement passive de 1947, lorsque le bâton est passé d’une élite anglaise à une élite indienne, engagée notionnellement en faveur du laïcisme. Mais la loi personnelle hindoue et musulmane est restée inscrite dans les livres.

Bien sûr, rien de tout cela ne suggère que Hastings soit à blâmer pour Modi, ou qu’une ligne directe puisse être tracée de 1772 à 1992, lorsque des fanatiques hindous déclenchèrent des émeutes à l’échelle nationale après avoir démoli la mosquée de Babur, un épisode clé dans l’essor du nationalisme hindou. Rare bien que cela fût, l’Inde précoloniale n’était pas étrangère à la violence confessionnelle entre hindous et musulmans, notamment sur des questions de culte et d’abattage des vaches. Pourtant, le fait demeure que les Indiens, dans l’ensemble, s’accrochaient à leur identification primaire en tant que membres de cette secte et de cette sous-caste. Il a fallu une réforme juridique britannique et un revivalisme religieux hindou et musulman au 18ème siècle pour convaincre un grand nombre de commencer à se penser avant tout comme hindous et musulmans.

La dévolution a ajouté un coup de fouet supplémentaire au fanatisme. À mesure que le droit de vote s’est élargi à partir des années 1860, et que d’abord les conseils puis les provinces sont tombés entre des mains indiennes, la religion a offert un raccourci grossier pour la différence politique. Les hindous et les musulmans ont exploité les votes à travers leurs positions respectives sur les vaches, et de plus en plus, les enjeux allaient au-delà du sang bovin, englobant également la chair humaine. Voici l’alliance impie entre les votes et la violence qui aurait des conséquences dévastatrices pour le pays après l’indépendance. Et l’arrivée de la nouvelle tendance intellectuelle du nationalisme n’a fait qu’aggraver ce problème confessionnel. Décidant d’exploiter la riche veine de l’identité nationale, le Parti du Congrès dominé par les hindous, établi en 1885, a proposé un anticolonialisme qui équivalait à un hommage sentimental aux dieux hindous. Il s’est naturellement retrouvé en désaccord avec la Ligue musulmane, fondée en 1906, qui a réussi à faire pression pour un quota musulman dans les services et au parlement, essentiellement une extrapolation électorale du principe de Hastings. Si cela restait encore loin d’une conclusion acquise, le chemin vers la Partition était désormais clair.