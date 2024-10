J’ai parlé à la mère d’Abdeltaffah Montasir, qui a perdu son père à l’âge de quatre ans. « Ce n’était pas un combattant, » m’a-t-elle dit. « Mais comme tant d’entre nous, il a été tué. Tout le temps, le garçon demande où est son père, exigeant de savoir quand il reviendra. Il dit qu’il pense qu’il sera de retour quand la guerre se terminera, puis me demande quand cela sera. Comment puis-je répondre à cela ? Je dois faire face à son chagrin, et je pleure aussi. »

Certains enfants essaient de compenser l’absence de quelque chose qui ressemble à une vie normale et routinière. Ils harcèlent leurs parents pour des sacs d’école et des uniformes, afin que lorsque la guerre se terminera, ils soient prêts à retourner en classe, et ils veulent être comme les autres enfants quand cela arrivera. C’est comme s’ils pensaient qu’en demandant quelque chose qui n’aura de sens que lorsque la guerre prendra enfin fin, ils rapprocheraient ce jour.

« Les enfants de la bande de Gaza souffrent naturellement des effets du traumatisme qu’ils ont vécu, tels que la peur, l’introversion et la perte, » explique Ola Kamal, un psychologue pour enfants local. « Ils revivent des événements violents dans leurs pensées et dans leurs jeux. Beaucoup souffrent de cauchemars et d’insomnie.

Ils souffrent d’une absence d’émotions positives. Certains expriment leur traumatisme par une excitation hyperactive et des crises de colère, d’autres affichent une peur et une tristesse sévères et persistantes. Parfois, ils nient ce qui leur est arrivé ou ce qui est arrivé à leur famille, ou essaient d’éviter les lieux ou les personnes associés à un événement violent.

« Cette guerre, » dit Ola, « crée une génération profondément troublée et désespérée. »

Les Palestiniens ont toujours accordé une grande valeur à l’éducation, et nous sommes fiers de notre faible taux d’analphabétisme. Bothina Abdel Fattah, une mère de six enfants âgée de 42 ans, qui vit à Deir Al Balah, me dit qu’elle craint qu’après avoir été sans école pendant plus d’un an, ses enfants aient déjà oublié beaucoup de ce qu’ils savaient. « Leur niveau de réussite et de connaissance a considérablement diminué, » dit-elle. « Pourtant, la plupart des écoles ne sont pas seulement fermées, leurs bâtiments ont été gravement endommagés ou totalement détruits. Quand pourront-ils recommencer à apprendre ? Plus cela dure, plus ils oublieront. »