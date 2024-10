Les prisonniers étaient également protégés. Lors de la guerre de 1948, l’armée égyptienne et la Légion arabe dirigée par des officiers britanniques de Jordanie ont capturé des combattants juifs des deux sexes. Ces captifs ont bénéficié d’un traitement conforme à la convention de Genève. Ils n’ont pas été torturés, assassinés, violés ou retenus en otage pour obtenir des concessions politiques — comme le fait actuellement le Hamas et ce qu’a fait le Hezbollah dans le passé.

À aucun moment Israël n’a tenté d’assassiner un leader politique arabe, ni aucun État arabe n’a cherché à tuer un leader israélien. Plusieurs dirigeants arabes ont été tués par d’autres Arabes, et Israël a perdu un premier ministre à cause d’un fanatique juif et un ministre à cause d’un assassin palestinien isolé — mais l’interdiction des assassinats d’État a été strictement respectée.

Avant qu’Ayatollah Ali Hosseini Khamenei ne se lance à la conquête du monde arabe sunnite en 1989, il existait des règles auto-imposées qui limitaient réellement la guerre arabo-israélienne. Dans tout le conflit entre Israël et les États arabes depuis mai 1948, le monde a été témoin de violences, a vu des civils assassinés et a entendu d’innombrables expressions de haine. Mais tout ce bruit et cette fureur ont obscurci les règles que chaque partie observait unilatéralement.

Une retenue similaire a été pratiquée par l’armée israélienne à une échelle beaucoup plus grande en 1967 avec ses milliers de prisonniers égyptiens et jordaniens. Puis, en 1973, lorsque l’armée égyptienne a capturé des prisonniers israéliens le long du canal de Suez, ils ont été traités humainement. Par la suite, les prisonniers ont été rapidement échangés sans que l’une ou l’autre des parties ne cherche des concessions politiques. L’armée syrienne, elle-même en proie à des conflits internes perpétuels et meurtriers, a tué certains des rares Israéliens qu’elle a capturés lors de la guerre de 1973, en a abusé davantage, et n’aurait pas voulu les rendre sans obtenir des concessions. Mais cela était très largement l’exception aux normes des États arabes.

« Les attaques du 7 octobre ont changé les règles du conflit. »

Tout cela a changé lorsque la théocratie chiite et perse d’Iran est arrivée sur la scène au début des années quatre-vingt, surpassant délibérément tous les États arabes en hostilité envers Israël — avec la destruction totale comme objectif déclaré. Bien qu’elle se soit abstenue de cibler directement Israël, le régime a financé et armé tous ses ennemis, du Liban au Yémen, à une échelle toujours plus grande. Le Hezbollah a reçu des milliards de dollars en armements et en salaires ; tout comme les Houthis du Yémen, qui ont passé l’année dernière à attaquer des navires en mer Rouge et à lancer des missiles balistiques sur Israël. En Irak, la milice chiite Kataeb est également armée et dirigée par l’Iran.

Les attaques du 7 octobre ont changé les règles du conflit. Et après celles d’Israël en avril, l’Iran a attaqué Israël directement pour la première fois, en lançant des missiles de croisière, des drones armés et des missiles balistiques, chacun de la taille d’un camion-citerne. Avec cette première attaque directe, l’Ayatollah Khamenei avait franchi une ligne rouge majeure — mais les défenses uniques d’Israël contre les missiles balistiques ont intercepté presque tous les missiles balistiques qui auraient pu causer des dommages réels. La riposte d’Israël a été limitée, envoyant un seul drone d’attaque qui a détruit sa cible, un lanceur de missiles anti-aériens près d’un site nucléaire. La retenue d’Israël a-t-elle été mal comprise comme une faiblesse ? L’Iran a doublé la mise le 1er octobre de cette année avec un barrage de missiles beaucoup plus important après l’assassinat du commandant du Hamas, Ismaile Haniyeh, à Téhéran.