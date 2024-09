Ce qui était particulièrement ironique à Venise, cependant, c’était que, selon la logique des politiques identitaires favorisées par la Biennale, la décision de l’Allemagne de mettre en avant un artiste juif était tout à fait appropriée. N’est-ce pas le principe même de cette idéologie de déplacer ‘la culture’ loin de ceux qui ont ‘détenu le pouvoir’ historiquement ? Pourquoi une tentative allemande de réparations culturelles envers le peuple juif ne serait-elle pas valide, alors que la plupart des autres pavillons étaient essentiellement des excuses culturelles envers leurs peuples opprimés ?

La réponse, je le soupçonne, se trouve au début de presque chaque carrière d’artiste — à l’école d’art. Même avant le 7 octobre, la popularité du mouvement BDS dans les universités, en particulier parmi les étudiants en art les plus en vogue, était évidente. Après le 7 octobre, cependant, un sentiment anti-juif plus manifeste s’est fermement ancré dans les universités, s’alignant sur les tendances de la société au sens large.

À l’école d’art, cela est encore plus prononcé car, sur le plan éducatif, le strict minimum est attendu de vous. Je me souviens de ma période de candidature aux écoles d’art à quel point il était difficile de trouver un cours qui enseignait des matières électives à la fois académiques et pratiques. J’ai eu la chance de trouver un cours qui faisait également office de diplôme en histoire de l’art, car l’une des seules choses que l’on m’a enseignées du côté artistique était ‘la recherche artistique’. Ici, les enseignants nous disaient qu’en tant qu’artistes, se promener dans un parc est aussi précieux que de lire un livre. Plus que tout, ils valorisaient la transgression pour le simple plaisir de transgresser. Pourtant, la transgression a ses limites.

Pour Ben, un artiste israélien et étudiant dans une école d’art à Londres depuis un an, les répercussions de cela sont devenues trop évidentes après le 7 octobre. Ayant perdu un ami proche au festival de musique Nova, et étant l’un des seuls Israéliens de l’école, Ben (ce n’est pas son vrai nom) a estimé de son devoir d’avoir une conversation avec une camarade de classe au sujet des bannières anti-Israël qu’elle accrochait autour de l’université, y compris celles qui représentaient l’État d’Israël éliminé d’une carte du Moyen-Orient et qui appelaient à ‘mettre fin aux recherches, partenariats commerciaux et institutionnels de notre université avec l’« État israélien »’. Préoccupé par leur présence sur le campus, Ben lui a envoyé un message poli, espérant ouvrir un canal de communication. L’activiste a décliné. Ben n’a pas insisté et a supposé que c’était tout.

Cependant, quelques semaines plus tard, Ben a été convoqué par l’université. On lui a dit que l’activiste avait déposé une plainte officielle contre lui pour intimidation, et il a été prié d’assister à une réunion au sujet de son comportement ‘harcelant’. On lui a également averti que l’issue de cette réunion pourrait affecter sa capacité à obtenir son diplôme. Finalement, la plainte a été rejetée, bien que l’université ait tout de même adressé à Ben un ‘avertissement officiel’ : s’il contredisait à nouveau l’étudiante, son temps au sein de l’institution serait immédiatement terminé. Heureusement pour lui, c’était son dernier mois avant la graduation, et il n’a évidemment pas l’intention de revenir pour plus.

L’expérience de Ben est loin d’être unique. Noa, une artiste basée à Londres qui expose pour la première fois cette année à Frieze, est également israélienne. Il y a quelques mois, une amie britannique avec qui elle était proche a dit à Noa (également un pseudonyme) la raison pour laquelle elle avait cessé de lui parler. ‘J’avais peur que tu sois sioniste’, a-t-elle dit. Sa preuve, a-t-elle expliqué, consistait au fait que Noa suivait un collectionneur d’art juif et l’actrice Amy Schumer sur Instagram — tous deux ayant posté au sujet des otages israéliens. Bien sûr, c’est quelque chose qui fonctionne dans les deux sens. J’ai également ressenti un profond sentiment de trahison lorsque des collègues artistes de longue date, à la suite du 7 octobre, ont commencé à publier sur la nécessité de ‘la résistance palestinienne’, ou ont partagé une infographie conspirationniste sur l’impossibilité d’être antisémite parce que ‘les Juifs ne sont pas des sémites’.