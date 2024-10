Boris Johnson a présenté ses mémoires, Unleashed, au champ de courses de Cheltenham la semaine dernière, au milieu des fantômes des bookmakers. Eux, au moins, l’apprécieraient pour ce qu’il est : un preneur de risques qui a gagné, puis perdu, et espère gagner à nouveau. Mais le lieu n’est pas plein. Le culte de Boris Johnson est terminé : il est le seul à ne pas le savoir encore. Le public est vieux, riche et blanc, et il est là pour regarder et rire. Ils veulent des blagues, pas des politiques : ils l’ont toujours voulu. Et tous leurs choix — y compris lui — découlent de cela. Johnson était un leader pour une époque de décadence et de légèreté : nous pensions pouvoir nous le permettre, mais nous ne le pouvions pas. Maintenant, il est moins un leader du G7 qu’un maître de cérémonie.

Il y avait, auparavant, une sorte d’excitation molle. Cela semblait étroitement gardé, protégé. Johnson faisait appel à des gens qui voulaient vivre à travers lui. Trop effrayés pour conduire des voitures de sport ou flirter avec des inconnus ou proroger le parlement, ils ont choisi quelqu’un qui le ferait. Ils parlent encore de lui avec tendresse, car il est toujours le seul politicien qu’ils aient jamais aimé, et je ne peux pas penser à une meilleure mesure de notre échec. Ils parlent encore de son ‘charisme’ parce qu’ils ne le connaissent pas. Ils pensent juste qu’ils le connaissent. Il a ce que les partisans de Kemi Badenoch appellent une capacité à ‘percer’ à l’ère du trouble de déficit d’attention : lors de l’élection à la direction, elle en dépendra. Ils ‘espèrent qu’il reviendra’ mais il ‘ne reviendra probablement pas parce que les députés ne l’aiment pas’. Le Parti conservateur actuel est ‘individualiste’ et ‘trop faiblement dirigé’. ‘Je ne pense pas que quiconque ait dirigé le parti comme il l’a fait.’

Son entrée est morose. Il entre en traînant les pieds, les cheveux brillants et en désordre. Il a l’air, pendant un instant, faussement terrifié, puis fait le chien qui hoche la tête. L’entrée morose est délibérée : sa petite pénitence. Il ne peut pas le dire avec des mots parce qu’il ne le ressent pas vraiment. Unleashed n’est pas une excuse pour comment il a promis de l’espoir et l’a mis à feu, ni une évaluation juste de ce qu’il a vraiment libéré, qui est un populisme plus toxique que même lui nous a donné. C’est de la propagande, écrite dans le faux style intime du chroniqueur de mode de vie. J’ai cherché dans le livre des passages sur son échec, et comment il s’en sentait. Ils ne sont pas là.