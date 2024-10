Ou prenons le problème des puits. Encore une fois, cela pourrait sembler une manière sensée pour les étrangers d’aider les communautés plus pauvres. Mais le paysage de l’Afrique est jonché de puits financés par des donateurs et de systèmes d’eau qui ont échoué en raison d’un manque d’entretien. Cela a longtemps été reconnu comme un problème ; un rapport d’il y a 15 ans a révélé que 270 millions de livres avaient été gaspillées pour construire 50 000 points d’approvisionnement en eau rurale qui se sont retrouvés cassés sur le continent. Ainsi, une militante kenyane a loué MrBeast pour avoir mis en lumière le problème de l’approvisionnement en eau potable, mais a souligné que le grand problème était la durabilité, disant que son groupe travaillait dans des zones où six puits sur dix étaient cassés. ‘Les gens retournent boire dans le ruisseau parce qu’aucune infrastructure n’a été mise en place pour un suivi d’entretien et de réparation,’ a déclaré Saran Kaba Jones, fondatrice de Face Africa, qui aide à créer des approvisionnements en eau adaptés localement pour les communautés.

Construire de tels puits peut être lucratif, cependant. Un lanceur d’alerte furieux m’a passé des documents il y a quelques années montrant qu’au moins 16,8 millions de livres d’un programme soutenu par l’aide de 25,4 millions de livres pour installer des puits, des pompes à eau et de l’irrigation dans certaines des zones les plus défavorisées d’Afrique ont été versées à des consultants empochant des tarifs supérieurs à 600 livres par jour. L’ancien ministre de l’aide Rory Stewart a parlé d’une visite à un programme d’eau de 30 000 livres dans lequel tant d’argent a été dépensé pour la conception, la mise en œuvre et l’évaluation que seulement 1 500 livres ont fini par être dépensées pour deux toilettes et quelques seaux en plastique. Ensuite, il y a des désastres de plusieurs millions de livres comme les PlayPumps, un programme infâme soutenu par des politiciens occidentaux et promu par des stars de la pop, dans lequel des enfants africains pompaient de l’eau en jouant sur un manège. Cela s’est avéré coûteux, impraticable, susceptible de se casser et dépendant soit du travail des enfants, soit de femmes forcées de passer des heures à tourner sur le carrousel.

La philanthropie de stunt de MrBeast est une progression en ligne du boom du secteur de l’aide et des concepts de saints célébrités qui remontent à Band Aid de 1984. Cette initiative a commencé comme la réaction sincère d’une star de la pop face à des scènes de famine en Éthiopie mais a fini par aider une brutale dictature marxiste tout en turbochargeant une idée naïve selon laquelle de gentils étrangers peuvent résoudre des problèmes complexes de développement en balançant de l’argent. Ainsi, les politiciens souhaitant avoir l’air compatissants ont promu des politiques d’aide néocoloniales qui étaient au mieux farces et au pire une fraude coûteuse imposée aux contribuables. Ils ont été encouragés par une industrie intéressée qui a gonflé en taille et en pouvoir tout en prétendant sauver le monde alors qu’en réalité, elle alimentait les conflits, favorisait la corruption et corrodait la démocratie — comme on l’a vu récemment avec le rôle toxique de l’aide en Afghanistan qui a assisté au retour des talibans.

Bon nombre de ces organisations caritatives ont conclu un pacte faustien avec des célébrités. Elles ont utilisé la renommée des stars dans la lutte pour les fonds tout en fournissant en retour une plateforme pour que des acteurs, des mannequins et des chanteurs se posent en experts sur des questions caritatives. Par exemple, Save the Children a emmené quelques célébrités mineures en voyages sur trois continents pour ‘mieux comprendre comment l’allaitement est un sauveur crucial pour les bébés dans les pays en développement’. Et ces sortes de stratégies ont porté leurs fruits : l’ancien secrétaire d’État aux affaires étrangères David Miliband empoche 1 million de livres par an en dirigeant le Comité international de secours, qui a recruté une liste impressionnante d »ambassadeurs’ et a reçu au moins 33 millions de livres de la part de la Grande-Bretagne l’année dernière.

L’industrie de l’aide démontre régulièrement comment des interventions naïves peuvent causer plus de mal que de bien tout en soulevant des questions sur ses véritables bénéficiaires. Fait intriguant, un guide de 36 pages ‘braindump’ rédigé par Donaldson pour son personnel de production et partagé sur les réseaux sociaux expose ses idées, sa stratégie et ses conseils pour attirer les téléspectateurs. Il affirme que leur objectif est de réaliser les meilleures vidéos possibles sur YouTube et explique la nécessité de titres accrocheurs. ‘J’ai passé 50 heures dans ma cour’ est ennuyeux et vous ne cliqueriez pas dessus. Mais vous cliqueriez hypothétiquement sur ‘J’ai passé 50 heures dans du ketchup’. Il soutient qu’il est beaucoup moins cher et plus amusant d’offrir un prix de cinq paquets de Doritos par jour au lieu de 20 000 $. Ensuite, une section demande ‘Quel est l’objectif de notre contenu’ avant de répondre ‘l’objectif de notre contenu est de m’exciter’. Et le document se termine en affirmant sa détermination à construire une entreprise valant ‘des dizaines de milliards’.

De tels désirs sont la force motrice du capitalisme, un système économique qui a sorti tant de personnes de la pauvreté, augmenté l’espérance de vie et amélioré notre monde. Pourtant, cela peut être un credo impitoyable — et il y a des questions valables sur la nature exploitante des cascades de MrBeast qui sont si attrayantes pour les algorithmes de YouTube. Il s’appuie fortement sur le ‘porno de la pauvreté’ — la représentation de personnes souffrantes pour susciter la pitié afin de récolter des dons — bien que de telles tactiques manipulatrices et parasitaires aient été abandonnées par de nombreuses grandes œuvres caritatives au milieu de la colère contre le ‘sauveur blanc’. Les personnes handicapées ont également critiqué ses vidéos comme étant du ‘porno d’inspiration’, un terme inventé par l’activiste australienne Stella Young pour décrire leur objectification pour la gratification des autres. À la fin d’une vidéo sur la chirurgie de la cataracte, Donaldson fait un commentaire particulièrement dégradant et absurde : ‘Je me demande si nous allons obtenir 1 000 vues de plus de la part des personnes que nous avons guéries LOL.’