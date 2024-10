Le point culminant du système d’Osborne était l’« ère dorée » des relations avec la Chine. Encore une fois, Osborne a poussé cette idée plus loin que la plupart. L’engagement avec la Chine ne signifiait pas simplement investissement, mais un partenariat économique complet. Cela avait une logique. Avant la fin de la décennie, l’Union européenne et les États-Unis faisaient à nouveau des bruits menaçants concernant la position de la Grande-Bretagne en Irlande du Nord. Dans ces circonstances, aurait-il été si mauvais d’avoir en Chine un contrepoids économique et diplomatique ? L’ annonce, en mars 2015, que la Grande-Bretagne rejoindrait la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures (BAII) dirigée par la Chine a été un véritable coup, qui a choqué et mis en colère Washington. En tant que l’un des premiers praticiens de la théorie du « monde multipolaire », George Osborne avait — peut-être par accident — produit un frémissement de quelque chose comme une véritable indépendance stratégique. Si rien d’autre, l’osbornisme sur la scène mondiale laissait entendre, même brièvement, qu’il pourrait y avoir une alternative pour la Grande-Bretagne à l’application ingrate d’un ordre international basé sur des règles, un ordre qui, dans les années 2020, ne permet pas à la Grande-Bretagne de contrôler sa propre frontière maritime.

Ces événements étaient plus culturels qu’économiques. Selon les tropes de l’époque, ils parlaient à une nation s’ajustant à une pauvreté majestueuse, dont les schémas de vie traditionnels étaient désormais soutenus uniquement par de l’argent étranger. Mais pour Osborne, c’était seulement ce que le moment exigeait. La Grande-Bretagne avait besoin d’une leçon brutale sur sa place dans le nouveau monde — une leçon que Osborne administrerait, et dont la vente d’actifs nationaux phares était un symbole.

Mais il y avait toujours plus de théâtre que de réalité dans l’osbornisme. Son image publique était celle de la cruauté et des choix difficiles, et ainsi disparurent les taxis noirs, les écoles publiques, les aciéries héritées, ainsi que d’autres biens immobiliers nationaux emblématiques comme l’Ancien Bureau de Guerre et l’Arche de l’Amirauté, qui furent tous bradés. Il en allait de même pour la pratique — récemment révélée — de vendre des cours de dégustation de fromage, des leçons de magie et des matchs de tennis avec des ministres conservateurs à des investisseurs fortunés comme Mohamed Amersi. Des broutilles fiscales à elles seules, mais perçues par tous comme un signe des compromis moraux que la Grande-Bretagne devrait désormais faire. La fixation sur des curiosités comme un vol direct de Manchester vers la Chine ou un visa spécial pour les hommes d’affaires chinois fournit deux autres exemples.

Tout cela pouvait être présenté comme une sorte de courbette nécessaire pour conquérir dans le nouveau monde des Brics, mais aucun d’eux ne rapportait vraiment beaucoup d’argent au départ. Inutile de dire qu’aucune nouvelle ère de svelte mondialisation n’en résulta. En 2015, au sommet des fortunes politiques d’Osborne, l’investissement étranger représentait 1,54 % du PIB — moins qu’en France, cette coquille économique, où le chiffre était de 1,76 %. Pour tout le discours sur une « course mondiale », la Grande-Bretagne quitta la première moitié des années 2010 pas plus mondialisée qu’elle ne l’avait été auparavant.

Ce que représentait l’osbornisme, en termes inconscients, était l’anxiété ressentie par une classe dirigeante convaincue du déclin national après 2008, mais qui hésitait devant les solutions possibles. En 2015, il n’y avait pas d’entrepôt et pas de terrain de jeu mondial, mais il y avait beaucoup de la sordidité qui l’accompagnait. C’était un système qui avait tous les attributs d’une oligarchie, mais aucun de ses plaisirs possibles. Et cette prétendue oligarchie commença à se décomposer presque dès qu’elle fut assemblée. Alors que l’économie britannique reprenait vie, Osborne entreprit un revirement qui annulerait une grande partie de son propre travail. La première idée à être abandonnée fut celle de la Grande-Bretagne comme un refuge pour les ploutocrates mondiaux de demain. En 2015, Osborne imposa une « taxe sur les oligarques » sur les ventes de maisons par des non-résidents britanniques, et appela à des actions contre les réseaux financiers qui avaient été exposés dans les Panama Papers. Boris Johnson, alors maire de Londres, s’opposa publiquement à ces deux idées. À peine un an avant le référendum sur le Brexit, donc, c’était Johnson qui était présenté comme le défenseur de la mondialisation libérale, et Osborne qui critiquait ses excès — le contraire complet des alignements ultérieurs.

Osborne a également été le premier à mettre fin à la domination de Londres. Dès que la capitale a commencé à dégager à nouveau un excédent, George Osborne a cherché des moyens de le siphonner et de le répartir ailleurs. Osborne était le grand sponsor de la dévolution du nord et a soutenu l’idée d’un maire de Manchester élu directement. Et c’est Osborne, et non Theresa May, qui a d’abord joué la carte des régions, de Londres contre les « laissés-pour-compte ». Des années avant que quiconque n’ait entendu parler de l’égalité des chances, George Osborne était le champion d’une Northern Powerhouse — un tel champion, en effet, que l’idée a commencé à dominer les discussions avec les Chinois durant sa dernière année au pouvoir. Ce genre de préoccupations n’est généralement pas le sujet du commerce international et de la diplomatie. C’était une sorte de myopie étrange, et cela parlait beaucoup plus d’un petit engagement anglais que le Brexit ne l’a jamais fait.

Ravi de sa victoire après l’élection de 2015, Osborne mettait déjà en place un agenda pour sa propre présidence, qui, entre autres choses, aurait vu les dépenses publiques encore réduites à environ 35 % du PIB. Cela, après cinq années de coupes précédentes, était justifié encore et encore en référence à la situation internationale — la nécessité d’une Grande-Bretagne plus mince et peut-être plus dure dans un monde post-américain. Si ce plan avait réussi, quelque chose comme un véritable libéralisme économique aurait été créé en Grande-Bretagne. Pour y parvenir, Osborne prévoyait de renforcer les liens du parti avec ces anciens libéraux-démocrates qui avaient permis la victoire de 2015 : riches en actifs, ruraux, généralement plus âgés, soit à la retraite, soit employés de manière disproportionnée dans le secteur public.

Un choix étrange. Un tel groupe, riche en actifs et en retraites d’État, était le principal bénéficiaire de l’économie actuelle et n’avait aucun intérêt à la renverser. Osborne tentait de mettre en œuvre un programme de libéralisme économique par l’intermédiaire de certaines des classes les plus réactionnaires d’Angleterre. Mais en tant qu’idéologie, l’osbornisme est devenu de plus en plus dépendant de ces lieux, si bien qu’en 2024, les deux — par un étrange retournement — sont désormais traités comme pratiquement synonymes. En pratique, le plan d’Osborne de réduire la taille de l’État était un plan démagogique, et il nécessitait un cours démagogique. Cela aurait signifié un appel populaire aux classes moyennes inférieures — la seule circonscription fiable pour le libéralisme économique. Comme pour tant d’autres choses, Osborne a reculé devant les moyens, et il a laissé à ses rivaux Boris Johnson et Michael Gove le soin de faire un tel appel.

« En 2024, Londres n’est manifestement pas le terrain de jeu mondial qu’elle était censée être. »

L’osbornisme, en tant qu’idéologie distincte, n’a presque laissé aucun héritage matériel. C’était toujours une politique de phrases et d’images, et elle a disparu d’un mot. En 2024, Londres n’est manifestement pas le terrain de jeu mondial qu’elle était censée être. Ce sont des magasins de bonbons sournois qui définissent désormais le ton de ses principales rues, et non les rejetons de cheikhs et du PCC. Avec le chômage partiel en mars 2020, les six années d’austérité budgétaire qui ont compromis le côté domestique de cet agenda ont été annulées d’un coup, et les idées d’une Grande-Bretagne plus mince et plus compétitive ont été presque oubliées. L’offre émiratie pour The Spectator et le Telegraph — pour laquelle Osborne a agi en tant que consultant — a échoué, et la porte doit désormais être fermée à toute acquisition future de ce type. L’investissement chinois a maintenant largement disparu, et « Moscou-sur-Tamise » a rapidement été abandonné, avec de vieux retainers cameronistes comme Evgeny Lebedev devenus des figures de suspicion. Osborne est la seule figure nationale du centre-droit qui plaide pour une « Northern Powerhouse », ses anciens collègues de parti s’étant désormais détournés de la dévolution. En 2024, le seul marqueur physique de l’osbornisme est une folie : une assez misérable section anglaise de l’initiative chinoise « Une Ceinture, Une Route », une ligne de chemin de fer qui s’arrête brusquement dans un champ près de Barking. Loin d’être une veine de commerce, elle n’est utilisée qu’une fois par semaine pour expédier 34 wagons de marchandises touristiques vers la ville de Yiwu. C’est un symbole d’un avenir qui n’a jamais été ; une oligarchie qui n’a jamais été ; un étrange affect personnel imaginé dans un moment de panique, et bientôt abandonné.

Au lieu de cela, le véritable héritage de l’Osbornisme réside dans ses phrases, qui sont encore avec nous aujourd’hui. On peut le trouver dans l’idée qu’il existe une force populaire des Ultras de Cameron dans les comtés : un « Mur Bleu », dont la caractéristique saillante est le libéralisme social, plutôt que d’être très riche. Chaque fois qu’on nous dit que cette démographie entièrement hallucinée n’aurait rien à voir avec des actions sur la migration illégale ou une modération sur le Net Zéro, nous entendons l’écho de l’Osbornisme.

En tant qu’agenda réel, cependant, l’Osbornisme était un phantasme ; une idée diabolique qui a brièvement scintillé dans la conscience nationale avant de disparaître. Que se passerait-il si l’Angleterre était vraiment dirigée pour faire de l’argent ? Nous ne l’avons pas encore découvert.