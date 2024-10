‘Avec les classes moyennes qui fuient et les républicains locaux absents, la mairie a peu d’incitation à résoudre les problèmes sous-jacents de LA’

Étant donné le profond trou budgétaire de la ville, cela est peut-être inévitable, surtout lorsque la base fiscale a chuté si rapidement. De plus, cela n’aide guère que le progressisme modéré du maire aggrave une situation déjà mauvaise. En fin de compte, il s’agit d’incitations dans une ville à parti unique. Les plébéiens et la classe moyenne restante n’ont tout simplement pas d’importance par rapport aux principaux soutiens de la gouvernance progressiste : le ‘blob’ à but non lucratif et les employés du secteur public. Cela explique en partie la réticence de Bass à nettoyer les camps de sans-abri, qui sont désormais légaux, et son soutien à des impôts plus élevés, source de richesse pour ces fonctionnaires qui financent les campagnes démocrates et se spécialisent dans la ‘récolte de bulletins’ auprès des électeurs dans les maisons de retraite.

Prenez en compte cette réputation croissante de corruption, et il n’est pas surprenant que certains critiqueurs suggèrent que Bass a enrichi des organisations à but non lucratif et des promoteurs amis — tout en faisant très peu pour améliorer la vie des gens ordinaires. Pour donner un exemple, les parcs de LA sont souvent en mauvais état, surtout par rapport aux banlieues voisines. Le district scolaire unifié de Los Angeles, pour sa part, sous-performe constamment par rapport aux moyennes de l’État et nationales, échouant notamment auprès de sa population étudiante majoritairement latino. Depuis 2019, plus de 80 000 ont quitté le district, qui souffre également de l’absentéisme chronique et de niveaux élevés de violence. Près de la moitié de la main-d’œuvre de LA est sans surprise peu qualifiée.

‘La ville ne peut pas faire grand-chose, elle ne peut pas réparer les rues, les écoles ou les parcs,’ dit Jack Humphreville, un banquier d’investissement à la retraite qui écrit pour City Watch, un média en ligne qui couvre réellement ce qui se passe dans la ville. ‘Ils s’occupent juste de leurs alliés.’

Au-delà de cette litanie d’échecs, en attendant, ce qui est vraiment frustrant, c’est que cela ne doit pas être comme ça. Le sud de la Californie, après tout, est béni avec un temps superbe, un héritage d’innovation technologique et une classe entrepreneuriale robuste et riche en minorités. De plus, toutes les villes californiennes ne ressemblent pas à Los Angeles. Dans de nombreuses petites villes, contrôlées par des démocrates modérés et même quelques républicains, le rêve californien est vivant et bien portant. Conduisez juste dix miles depuis le centre-ville de Los Angeles, vers des villes majoritairement latinos comme Southgate, et vous constaterez rapidement que les rues sont pavées, les entreprises prospèrent et l’itinérance est pratiquement inexistante. Comparez cela avec le centre-ville de LA, où le taux de vacance des bureaux est presque trois fois celui des villes indépendantes à proximité.

Tout aussi important, le fiasco de Los Angeles pourrait avoir un impact sur l’ensemble du pays. Bien qu’elle parle de pauvreté et de discrimination raciale, après tout, Kamala Harris est finalement le produit du même système que Bass : un système qui privilégie la rhétorique progressiste et les blocs de vote ethniques au détriment de l’amélioration de la société dans son ensemble. Abandonnant l’approche des anciens progressistes tels que Fiorello LaGuardia — une approche fondée sur l’investissement et les succès pratiques allant de la construction de ponts à l’éducation — Harris semble plus heureuse de mettre de côté la gouvernance quotidienne au profit de croisades abstraites autour du changement climatique.

Pendant ce temps, la population de LA continue de diminuer, avec des jeunes Angelenos apparemment même plus insatisfaits que leurs parents. Les résidents d’autres villes démocrates ressentent la même chose : à peine 30 % des New-Yorkais pensent que les conditions dans la Grosse Pomme sont excellentes ou bonnes, contre 50 % il y a seulement six ans. Pour leur part, environ la moitié des habitants du New Jersey préféreraient vivre ailleurs. Et aussi mauvais que cela soit pour le tissu urbain, cela pourrait bientôt avoir un impact électoral désastreux pour les libéraux partout. Car bien que l’exode de lieux comme LA profite sans doute même à des maires démocrates incompétents, l’afflux d’électeurs dans des zones conservatrices renforce également les républicains au Congrès. Depuis 1990, par exemple, le Texas a gagné huit sièges, la Floride cinq et l’Arizona trois. En revanche, New York a perdu cinq sièges et la Pennsylvanie quatre. La Californie, qui souffre maintenant de une émigration plus élevée que de nombreux États de la Rust Belt, a récemment perdu un siège au Congrès pour la première fois de son histoire.

Pour le dire autrement, les démocrates ont des raisons politiques ainsi qu’éthiques d’améliorer leur jeu — mais la résistance des progressistes sera formidable. Car bien que les démocrates non progressistes aient remporté certaines victoires lors des élections locales, même dans des bastions profondément bleus comme San Francisco et Seattle, et semblent positionnés pour évincer le procureur de district soutenu par Soros, George Gascon, les pressions pour changer de cap s’estompent alors que les entreprises et les classes moyennes fuient. Dans les régions urbaines dominées par des travailleurs gouvernementaux mobilisés et une population dépendante, le welfarisme à la Perón est tout ce dont vous avez besoin. Même avec le climat ensoleillé de la Californie, cela ne semble pas être un avenir attrayant.