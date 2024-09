Le système bipartite américain a fonctionné tant que le pays était plus ou moins défini par des polarités tendues mais clarifiantes : ville côtière et petite ville du cœur du pays, nord et sud, industriel et agricole, rural et urbain-suburbain — même, à un certain moment d’après-guerre, suburbain contre tout le reste. Les démocrates et les républicains ont parfois déplacé leurs différentes circonscriptions, mais le changement s’est produit le long de lignes idéologiques ou géographiques claires.

Mais la dissolution des petites villes américaines, la conversion des villes d’abris abordables, même si rugueux, en enclaves étincelantes et exorbitantes, la montée de la banlieue de plus en plus inabordable dans chaque région, les transformations vertigineuses de l’économie de l’information, les nouveaux centres de gravité engendrés par la Silicon Valley et la révolution numérique — tout cela a rendu le système bipartite presque irrélevant et presque totalement dysfonctionnel. Si jamais un pays avait besoin d’un système parlementaire, dans lequel sa réalité de plus en plus fracturée pourrait se résoudre en un factionnalisme cohérent, c’est bien les États-Unis d’Amérique pas si unis. Mais le système bipartite ne sera jamais délogé de la vie américaine. L’idéalisme américain a besoin de la simplicité conceptuelle de deux partis tout comme il a besoin d’un cadre simple de bien et de mal.

Le résultat est Donald Trump, le premier de ce qui est sûr d’être de nombreux chefs de parti qui ne sont guère de leur parti. Dans ce moment américain de voitures hybrides, de personnes sexuellement hybrides, de modèles de travail hybrides et d’économies hybrides, les dirigeants américains deviennent également hybrides alors que les cadres de leur parti se désintègrent.