En matière de fratricide politique, peu d’actes ont été aussi publics — ou aussi capricieux — que la défenestration d’Ed Miliband de son frère aîné David. Après qu’Ed ait battu David à la tête du Parti travailliste en 2010, les deux ont tenté une étreinte maladroite — mais il était impossible de cacher l’amertume de David. Il a refusé de rejoindre le cabinet fantôme d’Ed et a démissionné de son poste de député trois ans plus tard. Après la défaite des travaillistes aux élections générales de 2015, il a accusé son frère de ‘faire reculer le parti’.

***

Lorsque David Miliband a quitté le Parlement, son salaire de député était modeste, à 66 000 £. Mais cela ne représentait qu’une petite partie de ses revenus. Dans sa dernière déclaration au registre des intérêts de la Chambre des communes, il a déclaré qu’il était également payé 100 000 £ par an en tant que président du Sunderland Football Club, et 92 840 £ en tant que conseiller d’un fonds d’investissement vert. Pour compléter ses revenus, il a également accepté près de 65 000 £ pour sa participation à un forum à Londres organisé par le ministère des Affaires étrangères des Émirats Arabes Unis.

Un peu plus d’une décennie plus tard, David s’est refait une image en tant qu’homme de vertu : il vit à New York, où il dirige International Rescue, une organisation caritative basée aux États-Unis qui soutient les personnes en crise humanitaire. Pour ses services, cependant, il reçoit une somme royale. En 2022, il a empoché un salaire de 1 253 728 $, ainsi qu’un bonus de 150 000 $.

Pour un tel niveau de rémunération, et avec une telle charge de travail, on pourrait s’attendre à ce que David soit occupé par son travail principal. Pourtant, d’une manière ou d’une autre, depuis plus de quatre ans, il a trouvé le temps de s’adonner à un emploi supplémentaire : en septembre 2020, cinq mois après que son frère soit devenu secrétaire fantôme à l’énergie dans le nouveau cabinet fantôme de Sir Keir Starmer, il a été révélé que David était devenu conseiller rémunéré pour Giant Ventures, une société de capital-risque basée à Londres qui se concentre particulièrement sur la technologie verte et l’énergie. Suite à une série d’investissements antérieurs, elle a récemment lancé un nouveau ‘fonds de croissance axé sur le climat‘ et prétend vouloir investir un milliard de dollars supplémentaires dans des ‘technologies durables’ d’ici la fin de la décennie.

Tout cela peut sembler parfaitement en accord avec le style de David lorsqu’il s’agit de jongler avec plusieurs emplois. Sauf pour une chose : au moins deux des entreprises dans lesquelles Giant Ventures a investi devraient prospérer en raison directe des décisions prises par le nouveau gouvernement. En d’autres termes, David travaille maintenant pour une entreprise qui est susceptible de tirer profit des politiques climatiques introduites par son frère Ed.