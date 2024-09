De manière cruciale, son travail avec le Carbon Trust semble se chevaucher avec son rôle à la Chambre des Lords. Le 11 janvier, Brown a annoncé qu’elle avait nommé un nouveau directeur général du Carbon Trust, Chris Stark. Elle connaissait bien Stark, ayant siégé au Comité sur le changement climatique pendant les six années où il était le directeur général du comité. Son entrée actuelle au registre des Lords le mentionne même comme membre de son personnel.

Mais Stark n’est pas resté longtemps au Trust, car le 9 juillet, cinq jours après l’élection, Miliband a révélé que Stark devait diriger le ‘Mission Control for Clean Power 2030’ du gouvernement. Il aurait, a déclaré Miliband, ‘un objectif laser’ sur la réalisation de l’objectif de zéro émission nette du gouvernement et travaillerait avec ‘des entreprises et organisations énergétiques clés’ pour y parvenir.

Brown n’est pas la première fonctionnaire à être devenue plus riche grâce à son implication dans l’énergie verte. Andrew Montford, le directeur du groupe de campagne Net Zero Watch, suggère que le secteur est particulièrement enclin à rémunérer les personnes ayant une influence politique : ‘L’industrie des énergies renouvelables dépend entièrement des politiciens pour sa viabilité, et il y a inévitablement des relations qui deviennent beaucoup trop proches.’

L’ancien secrétaire à l’environnement John Selwyn Gummer, maintenant Lord Deben, est un autre des associés de Brown, ayant présidé le Comité sur le changement climatique de 2012 à 2023. Tout au long de cette période, il était également président de Sancroft International, une société de conseil environnemental composée de membres de sa famille. En février 2019, j’ai révélé que Sancroft avait été payé plus de 600 000 £ par des entreprises qui avaient à gagner des décisions du comité, y compris Johnson Matthey, qui était alors dans le secteur des batteries de véhicules électriques, et Drax, qui a reçu des milliards de livres en subventions pour brûler des granulés de bois dans sa centrale électrique dans le Yorkshire du Nord.

D’autres exemples incluent l’ancien secrétaire à l’énergie des Libéraux-Démocrates Chris Huhne, qui est devenu directeur d’une entreprise de granulés de bois après sa libération de prison en 2013, et Chris Skidmore, l’ancien député conservateur et ministre de l’énergie, qui a également rédigé un rapport majeur pour le dernier gouvernement sur la manière d’atteindre le zéro net. En janvier 2023, un an avant de quitter le Parlement, il a commencé à être payé un salaire annuel de 80 000 £ par l’Emissions Capture Company, pour ce qu’il a décrit dans le registre des intérêts comme ‘fournir des conseils sur la transition énergétique mondiale et la décarbonisation’. Pour cela, son entrée indiquait qu’il s’attendait à travailler entre 160 et 192 heures par an.

Quant à Brown, elle a déclaré dans son courriel : ‘Mon rôle en tant que présidente du Comité scientifique et technologique interpartis s’appuie sur les connaissances et l’expertise acquises grâce à mon travail non parlementaire, et plutôt que d’être un conflit, ce parcours renforce le travail que j’effectue au Parlement. Sur la récente décision du gouvernement d’investir dans le stockage d’hydrogène, j’accueille cet engagement et j’attends avec impatience de débattre du rapport du comité et de ses recommandations à la Chambre en temps voulu.’

En d’autres termes, nous devrions être reconnaissants que tant d’entreprises du secteur de l’énergie souhaitent la récompenser pour ses connaissances et ses compétences. Si seulement le reste d’entre nous pouvait être aussi vertueux — et aussi prospère.