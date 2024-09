Lorsque les gens reçoivent des signaux politiques, ils prennent des décisions, à la fois conscientes et subconscientes, sur ce qu’il faut filtrer et ce qu’il faut retenir. Ces décisions subconscientes sont en partie influencées par nos identités sociales. Par exemple, un sidérurgiste syndiqué qui vote pour Trump peut justifier son choix par le fait que Trump a signé un décret imposant des droits de douane sur les importations d’acier pour protéger l’industrie nationale. Cependant, il est également vrai que, en tant que président, Trump a facilité le licenciement des travailleurs en grève et rendu l’organisation syndicale plus difficile. Pourquoi ce travailleur a-t-il choisi d’ignorer ces actions anti-syndicales ? Peut-être parce qu’il n’a pas un fort attachement à son syndicat. Si ses amis étaient tous membres du syndicat, s’ils fréquentaient régulièrement une salle syndicale pour des fêtes et des rassemblements, et si le syndicat sponsorisait l’équipe de Little League de son fils, sa réponse pourrait être différente.

Parce plusieurs messages peuvent être vrais, la question est de savoir lesquels sont retenus. Ce sur quoi nous passons notre temps, les lieux que nous fréquentons et les personnes avec qui nous passons du temps influencent la manière dont nous priorisons inconsciemment les informations que nous recevons. Les syndicats étaient, et dans une moindre mesure le sont encore, des lieux centraux où les gens recevaient des messages de sources fiables — pas nécessairement des dirigeants syndicaux à Washington, D.C., mais de leurs collègues et de leurs familles. Les autocollants sur les pare-chocs dans les parkings syndicaux montrent qu’aujourd’hui, ce processus de priorisation ne favorise plus les syndicats.

Les clubs de tir, comme celui que fréquente Herman, ne sont pas nouveaux en Pennsylvanie occidentale. Mais leur fonction en tant qu’espaces de rassemblement communautaire a pris de l’importance à mesure que d’autres espaces institutionnels se sont rétrécis. Tout comme les salles syndicales étaient en partie construites pour être des espaces sociaux, les clubs de tir le sont aussi. Aujourd’hui, ils comptent parmi les associations civiques les plus dynamiques dans les petites villes et les villes de Pennsylvanie occidentale et d’autres régions électoralement stratégiques du Midwest.

Les églises consolidées et les mégachurches sont d’autres associations civiques qui prospèrent dans ces régions. Une retraitée syndicale m’a raconté que son petit-fils est profondément impliqué dans sa mégachurch. « C’est comme un livre dont vous êtes le héros, » a-t-elle dit. « Ils ont des groupes pour tout. Vous aimez la musique rock ? Il y a un groupe pour ça. La musique punk ? Un groupe pour ça. » Elle a ajouté que cette atmosphère communautaire est imprégnée d’un traditionalisme intense et d’un conservatisme marqué — « anti-avortement et des choses comme ça, c’est sûr’.

Autrefois, les syndicats contrebalançaient certaines de ces forces conservatrices dans les régions majoritairement blanches et chrétiennes du Midwest industriel. Un ancien inspecteur minier m’a même raconté qu’un membre des Mineurs unis (UMWA) lui avait un jour plaisanté qu’il n’avait pas rejoint le Ku Klux Klan parce qu’il était membre de l’UMWA — « et nous croyons en l’égalité et tout ça », avait-il dit. Aujourd’hui, ce contrepoids syndical a largement disparu dans de nombreuses communautés..

Même si les salles syndicales ne sont plus présentes partout, les gens continuent de se rassembler. Les démocrates, s’ils sont astucieux, devraient chercher à identifier ces lieux. Chaque communauté est différente. Peut-être s’agit-il d’un café ou d’une librairie qui accueille des ateliers et des événements, d’un Club des garçons et des filles, d’un Lions Club, ou même d’un club de tricot. Une fois ces lieux identifiés, un stratège démocrate avisé pourrait repérer des alliés potentiels. Par exemple, quelqu’un en position de leadership au Club des garçons et des filles pourrait être ouvert à l’idée de permettre aux démocrates d’utiliser l’espace pour coordonner des événements de porte-à-porte. Le club de tricot pourrait être une couverture pour des femmes impliquées dans le mouvement « Résistance » anti-Trump en 2016, qui se rassemblent pour discuter de politique locale et nationale. Utiliser l’infrastructure communautaire informelle existante peut aider à mobiliser davantage de personnes, surtout celles qui ne s’impliqueraient pas autrement, mais qui le feront parce que leurs amis le font. La mobilisation se produit souvent ainsi — par le biais des amis.

En dehors des périodes électorales, le modèle du Parti démocrate au niveau des États et des comtés devrait être un investissement à long terme dans la construction de la communauté dans les villes et localités. Cela signifie créer des lieux physiques, organiser des événements, mettre en place des initiatives de service communautaire ou des fêtes de quartier, et avoir des bénévoles présents à chaque parade, foire ou festival local (et il y en a beaucoup, du moins dans l’ouest de la Pennsylvanie). C’est un projet à long terme, dont l’objectif ne serait pas de politiser chaque action. À l’instar de la vie communautaire des syndicats, les efforts d’organisation ne devraient pas toujours mettre le Parti démocrate au premier plan. Par exemple, lorsque des salles syndicales accueillaient des événements d’échange de pièces rares, il n’y avait pas de personnes circulant pour convaincre les participants des avantages d’adhérer au syndicat. Il suffisait que l’événement ait lieu dans cet espace pour signifier que le syndicat était présent et engagé envers la communauté. Construire un centre d’information et d’événements communautaires permettrait d’établir des relations bilatérales entre les membres de la communauté et les démocrates. Le jour des élections, un énorme effort pourrait alors être déployé pour amener ces membres aux urnes. Tout au long de l’année, le Parti démocrate du comté pourrait coordonner un système de bénévolat pour livrer de la nourriture aux aînés de la communauté.

Beaucoup de discussions ont eu lieu sur le déclin civique et l’épidémie de solitude en Amérique. Dans le Midwest industriel, il n’y a pas de remède rapide au sentiment de perte que beaucoup ressentent en raison du déclin économique régional et des ravages de l’addiction dans de nombreuses communautés. Mais il faut bien commencer quelque part. Les syndicats n’avaient pas de salles de banquet uniquement pour des négociations collectives, tout comme les clubs de tir n’ont pas de maisons de club simplement pour que leurs membres deviennent de meilleurs tireurs. Pour reconstruire le soutien — et, plus largement, pour renforcer les communautés — le Parti démocrate devrait en prendre note.