‘Depuis qu’il a pris le pouvoir, il est frappant de constater à quelle vitesse un sentiment de factionnalisme et de méfiance semble avoir pris le contrôle.’

Une des raisons des guerres de briefing, selon ceux qui sont impliqués, est qu’il n’y avait tout simplement pas assez de postes au gouvernement pour tout le monde. En conséquence, des nez ont été froissés. Cela dit, c’est la plus bénigne des explications. Ceux avec qui j’ai parlé ont dit que les briefings ne provenaient pas seulement d’anciens aides amers, mais reflétaient une atmosphère véritablement troublée au N° 10, avec un clan se formant autour de Sue Gray sur l’aile gauche douce du parti et un autre autour des ‘garçons’ qui ont tendance à pousser un agenda plus ‘travail bleu’, axé sur les priorités de la classe ouvrière. Cependant, les rumeurs d’une division entre Gray et Morgan McSweeney sont exagérées, selon ceux avec qui j’ai parlé. Au cœur des briefings, il y a donc une bataille pour façonner la nature du gouvernement — une bataille qui aurait dû être réglée bien avant l’accession au pouvoir.

Dans les mémoires de Jonathan Powell sur son temps en tant que chef de cabinet de Blair, The New Machiavelli, il cite l’observation selon laquelle les nouveaux dirigeants doivent apprendre rapidement sur le tas à ‘défendre ce que la Fortune a placé dans leur giron’. Il avertit que dans les sociétés démocratiques modernes, il n’y a d’autre choix que d’agir rapidement et audacieusement dans les 100 premiers jours, car cela définira une grande partie du reste de leur temps en fonction. ‘Un nouveau leader,’ écrit-il, ‘doit s’être préparé dans l’opposition pour ce sprint au gouvernement.’

En tant que leader de l’opposition, Starmer semblait savoir ce qu’il faisait. Il avait engagé Gray directement depuis le Cabinet Office afin qu’il puisse démarrer rapidement. Gray connaissait Whitehall intimement, avec ses défauts et tout, et aurait sûrement formulé un plan pour faire face au trou béant d’autorité qui se trouve maintenant au centre de l’État britannique. Alors pourquoi, deux mois plus tard, rien n’a-t-il changé ? Les plans de longue date pour créer un ‘Ministère du Premier ministre et du Cabinet’ renforcé n’ont — jusqu’à présent — pas réussi à se concrétiser.

Une partie de la raison de cela est la gueule de bois de la catastrophe Truss. Ayant vu ce qui s’est passé suite à son retrait soudain de fonctionnaires tels que Tom Scholar, Starmer et son équipe sont déterminés à éviter de telles erreurs. Cependant, le danger est maintenant celui de la surcorrection. Des décisions doivent être prises, le centre doit être saisi et le but central du gouvernement doit être expliqué.

Il y avait une attente généralisée à Whitehall que le secrétaire du Cabinet actuel, Simon Case, serait rapidement écarté par Starmer. Boris Johnson avait sorti Case de l’obscurité dans l’espoir qu’il devienne ‘son Jeremy Heywood’ à l’époque où il prévoyait de servir une décennie en tant que Premier ministre. Pourtant, Case reste : un rappel troublant d’un ancien régime discrédité, dépouillé de l’autorité ou du respect nécessaires pour faire le travail.

Un nouveau conseiller à la sécurité nationale devait également être nommé, le malheureux Tim Barrow ayant été mal servi par les tentatives de Rishi Sunak de le nommer ambassadeur aux États-Unis juste quelques mois avant les élections, à la fureur des travaillistes qui voulaient prendre la décision eux-mêmes. La secrétaire particulière du Premier ministre, Elizabeth Perelman, devrait également partir, ayant déménagé à No. 10 depuis le Trésor avec Rishi Sunak.