‘Se souvenir seulement de Baden Baden, cependant, c’est ignorer quel grand entraîneur Eriksson avait été.’

Mais cela a apporté deux Coupes de Suède et une Coupe UEFA — le premier trophée européen jamais remporté par un club scandinave — et lui a valu un transfert à Benfica, où il a remporté trois titres portugais et atteint une finale de Coupe d’Europe. Il a couronné deux décennies de succès dans le jeu de club en menant la Lazio à seulement le deuxième titre de champion d’Italie de leur histoire. Et il a tout fait avec un sentiment que la vie était là pour être vécue et qu’il ne valait pas vraiment la peine de s’énerver pour quoi que ce soit.

Peut-être que l’histoire la plus emblématique vient de Didi Hamann, le milieu de terrain allemand dont le but à Wembley a conduit à la démission de Keegan et à la nomination d’Eriksson. Il a joué sous Eriksson à Manchester City et se souvient d’une matinée en tournée en Thaïlande en 2008. Tout le monde savait qu’Eriksson était sur le point de quitter le club et Hamann, considérant son propre avenir, était assis pensivement seul sur une chaise longue au bord de la piscine de l’hôtel. Il a levé les yeux et a vu Eriksson s’approcher, portant un plateau sur lequel se trouvaient deux verres de champagne. Il en a tendu un à Hamann, qui a demandé ce qu’ils célébraient.

Eriksson a touché son verre à celui de Hamann. ‘La vie, Kaiser,’ a-t-il dit, ‘La vie.’