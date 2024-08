Dans son message au public, Starmer a maintenu une direction similaire, condamnant les « violences d’extrême droite » tout en avertissant quiconque ayant participé à la violence : « Je vous garantis que vous regretterez d’avoir pris part à ce désordre. » Pourtant, cela a été lent à venir, maladroit et peu convaincant quand c’est arrivé, lu à partir d’un morceau de papier plutôt que jaillissant d’un moment de colère. Il se doit d’être plus rapide, fluide, moins répétitif et plus émotionnel. Il doit également trouver un moyen de faire face à la montée de la « Ligue de défense musulmane » et aux provocations constantes d’Elon Musk. Les deux exigent des démonstrations de force, de conviction et d’autorité. Les gens se souviendront de comment il aura relevé ces défis.

Trop souvent, le rôle de Premier ministre est mal compris — même par les Premiers ministres eux-mêmes. Theresa May, qui, comme Starmer, était une politicienne travailleuse, sérieuse et respectable, en a souffert alors qu’elle se battait pour répondre aux exigences performatives du poste. Lorsqu’un kamikaze a tué 22 parents et enfants qui assistaient à un concert d’Ariana Grande à Manchester en 2017, elle a choisi d’envoyer son ministre de l’Intérieur à une cérémonie commémorative pour pouvoir se retrancher à Downing Street pour gérer la crise. Cette décision a été prise pour des raisons parfaitement nobles, mais c’était une erreur. C’était son rôle en tant que leader de pleurer et d’expliquer, pas simplement de gérer. Theresa May s’est présentée comme l’incarnation de la force et de la stabilité mais n’a pas pu être à la hauteur de son discours et en a payé le prix. À la suite de la tragédie de [l’incendie] la tour Grenfell, elle est devenue une coquille vide à peine capable de fonctionner dans son rôle.

Starmer, à peine un mois après avoir pris ses fonctions, doit comprendre la tâche à accomplir, le fil conducteur qui relie chacune de ses « missions » pour le gouvernement — l’autorité. S’il veut réussir avec n’importe laquelle de ses promesses, le Premier ministre doit utiliser cette crise comme une opportunité pour définir son dessein et jouer le rôle qui lui est demandé : Dans la discorde trouvez l’harmonie, comme disait quelqu’un.