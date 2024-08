Ainsi, la révélation récente selon laquelle le véritable cerveau derrière la désindustrialisation en cours de l’Allemagne n’était autre qu’un Ukrainien nommé ‘Volodymyr Z.’ a dû être une surprise malvenue. Car non seulement l’idée que les autorités aient soudainement résolu l’affaire Nord Stream n’est pas crédible le moins du monde, mais la manière bâclée dont l’ensemble de l’Ukraine est maintenant désigné n’est probablement pas un accident. En effet, au même moment où le fantôme de Nord Stream est ressuscité, le gouvernement allemand a annoncé ses plans pour réduire de moitié son budget pour l’aide à l’Ukraine : tout ce qui est déjà en cours sera envoyé, mais aucune nouvelle aide en équipement n’est à venir. Le gouvernement allemand se prépare à une austérité accrue, et donc il se détache de l’Ukraine.

L’Allemagne, bien sûr, n’est pas seule. Même s’il y avait suffisamment d’argent pour tout le monde, l’Europe est de plus en plus non seulement en train de se désindustrialiser mais aussi de se démilitariser. Ses stocks de munitions et de véhicules sont de plus en plus vides, et l’idée de réarmement militaire — c’est-à-dire de créer de toutes nouvelles usines militaires et chaînes d’approvisionnement — à un moment où les usines ferment à travers le continent en raison de pénuries d’énergie et de manque de financement n’est pas une option viable. Ni la France, ni le Royaume-Uni, ni même les États-Unis ne sont en mesure de maintenir le flux d’armes vers l’Ukraine. C’est une préoccupation particulière à Washington DC, où les planificateurs essaient maintenant de jongler avec la perspective de gérer trois théâtres de guerre en même temps — en Ukraine, au Moyen-Orient et dans le Pacifique — même si la production militaire américaine est sans doute insuffisante pour en gérer confortablement un seul.

Et donc, dans un effort pour sauver la face dans cette situation impossible, l’Ukraine est maintenant tenue pour seule responsable de quelque chose qu’elle n’a soit pas fait du tout, soit fait seulement avec la permission, la connaissance et/ou le soutien de l’Occident dans son ensemble. Cela témoigne de la dynamique adolescente qui gouverne désormais la politique étrangère occidentale dans un monde multipolaire : lorsque notre impuissance est révélée, trouvez quelqu’un à blâmer.