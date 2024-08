Alors que le

deuil commence dans cette histoire puissante, Peace voit la couleur se retirer

de la nation. Le jour des funérailles d’Edwards à Dudley, il écrit : ‘Ce

mercredi noir dans le Black Country, le monde était d’abord blanc ce jour-là,

avec de la neige fondue, mais ensuite il est devenu gris et noir et s’est

transformé en boue et en gadoue en quantité.’ Mais la générosité de ce roman

réside dans son refus d’élever un joueur au-dessus d’un autre, un style et un

esprit démocratiques qui sont à la fois intrinsèques à la manière dont Peace

écrit et en harmonie avec l’équipe qu’il décrit. ‘Nous n’aimons pas désigner

des individus à Old Trafford,’ dit Jimmy Murphy, l’entraîneur de Manchester

United qui avait la tâche difficile de constituer une nouvelle équipe après

l’accident.

L’approche peut

être exigeante pour le lecteur. Munichs ne fait l’impasse sur

aucun des funérailles, y compris celles des responsables du club et des

journalistes sportifs qui sont morts dans la catastrophe, et nous sommes amenés

à ressentir chaque perte, dans tous ses détails épuisants. Les itinéraires

funéraires précis sont à Munichs ce que les classements de

ligue et les chiffres de fréquentation sont à The Damned Utd (2006)

et Red or Dead (2013), les précédents romans de football de

Peace.

Matt Busby a

survécu à la catastrophe mais ne voulait pas continuer à vivre. Il n’a pas pu

se pardonner d’avoir emmené le club en Europe et de ne pas avoir protesté

lorsque le pilote a insisté pour une nouvelle tentative de décollage. Le livre

le montre assistant à son premier match après l’accident, encore sur des

béquilles, mais il ne peut pas voir le jeu correctement à cause des ‘jeunes

fantômes rouges’.

J’ai pris Munichs en

étant sûr que son paroxysme rédempteur serait le triomphe de Manchester United

en finale de la Coupe d’Europe de 1968. Cette résurrection, la plus grande

histoire du football de club anglais, est survenue 10 ans après la tragédie.

C’était le jour où un autre survivant marqué, Bobby Charlton, est tombé en

larmes sur la poitrine de Matt Busby, le jour où les fantômes de Munich ont été

apaisés.

Pour David Peace,

cependant, le paroxysme survient trois mois après le crash, cette même saison,

lorsque Manchester United atteint la finale de la FA Cup. L’histoire qu’il

raconte est celle du dépassement et de l’espoir. Elle inclut le rôle moins

célébré de Jimmy Murphy, bras droit de Busby, qui portait sa propre culpabilité

de ne pas être sur le vol fatal. La nouvelle équipe qu’il a assemblée était

composée de joueurs de réserve — certains ayant porté les cercueils de leurs

coéquipiers — de jeunes non éprouvés et des quelques survivants traumatisés.

Atteindre Wembley aurait dû être impossible.

Manchester United

a été porté à cette finale sur une vague d’émotion populaire. Ce n’était pas

seulement la ville derrière eux, c’était une nation. Ce sentiment était

toujours là, 10 ans plus tard, lorsqu’ils sont devenus la première équipe

anglaise à remporter la Coupe d’Europe en 1968. Si certains récits sont à

croire, le moment a été célébré aussi chaleureusement à travers le pays que le

triomphe de l’Angleterre en Coupe du Monde deux ans plus tôt.