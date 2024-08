Cependant, nous vivons, bien sûr, à une époque très différente. Et ce qui distingue ce nouveau tour de controverse n’est pas seulement la conversion du masque en symbole de santé publique politisée, mais les effets contradictoires du nouveau paysage médiatique électronique sur la façon dont nous concevons nos identités publiques. Peut-être de manière plus évidente, l’existence en ligne a amené les jeunes générations de manifestants à considérer la disponibilité constante de modes d’expression anonymes ou pseudonymes comme acquise. Aujourd’hui, chacun d’entre nous, lorsque nous communiquons par le biais d’un profil numérique, est au moins en partie ‘masqué’, ce qui rend nos visages exposés au public encore plus nus. Cela est d’autant plus vrai que la technologie de reconnaissance faciale devient de plus en plus omniprésente et précise.

Ainsi, un paradoxe émerge : au même moment qu’elles fournissent de nouveaux moyens d’anonymisation, les technologies numériques augmentent également le risque d’exposition. Les manifestants politiques à la fin du XXe siècle étaient peu susceptibles de voir leur participation rendue publique à moins qu’une caméra de télévision ne les capture. En revanche, dans le panoptique crowdsourcé d’aujourd’hui, toute activité publique est une vidéo virale qui ne demande qu’à être filmée, ce qui pourrait bien bouleverser la vie de quiconque assez malchanceux pour devenir le personnage principal du jour. Nos technologies nous incitent à rendre nos opinions publiques à une échelle rarement possible pour les générations précédentes, tout en nous menaçant en même temps de conséquences graves si l’expression de ces opinions provoque une réaction négative.

Tant que ces conditions perdureront, plusieurs choses seront vraies. La disponibilité de moyens d’expression anonymes en ligne, ainsi que le premium accordé par l’économie de l’attention à l’extrême, garantiront que des opinions controversées et souvent haineuses bénéficient d’une visibilité qu’elles n’auraient pas autrement. Cela, ainsi que le déclin général de l’ordre public exacerbé par le retrait collectif dans la vie numérique, continuera de provoquer un sentiment général d’inquiétude et de vulnérabilité, créant des soutiens pour divers types d’appels ‘à la sécurité’ — tels que des lois ciblant la désinformation, les discours de haine ou les manifestations masquées.

Et en attendant, le conflit sur les interdictions de masques restera légalement et politiquement non résolu car il oppose deux biens l’un à l’autre : d’une part, la liberté d’intimidation exercée sous le couvert de l’anonymat ; d’autre part, la protection des opinions impopulaires contre les représailles. Tant qu’il pourra être affirmé de manière plausible que ces deux valeurs sont gravement compromises, la fin des guerres de masques de cette décennie est peu probable d’être pour bientôt.