En plus de l’atlantisme, l’autre caractéristique évidente de la liste d’honneur était son aspect récent. Les politiciens étiquetés ‘conservateurs’ peuvent être datés au 17ème siècle, pourtant tous les héros nommés sont de mémoire vivante. Parmi ceux qui ont proposé des politiciens britanniques, Priti Patel a choisi — sans hésitation — Thatcher. Robert Jenrick a dit la même chose, ajoutant son gourou idéologique, Keith Joseph, et son chancelier le plus dynamique, Nigel Lawson, pour faire bonne mesure. Un seul candidat a donné une réponse britannique qui a fait lever des sourcils (et a poussé à ouvrir Wikipédia), mais cela ne s’est pas beaucoup éloigné du thème. Kemi Badenoch a choisi Airey Neave, l’ancien directeur de campagne de Thatcher et secrétaire d’État fantôme pour l’Irlande du Nord, qui a été assassiné en 1979.

La chose la plus frappante à propos des réponses est à quel point elles étaient américaines, avec la moitié des candidats nommant des présidents américains. L’ancien lieutenant-colonel de l’armée britannique Tom Tugendhat a choisi un autre militaire devenu politicien, Dwight Eisenhower. Mel Stride a opté pour John F. Kennedy et a invoqué son appel à faire des choses « non pas parce qu’elles sont faciles, mais parce qu’elles sont difficiles ». Et James Cleverly a choisi le partenaire transatlantique de Margaret Thatcher à la fin de la guerre froide, le radieux et optimiste Ronald Reagan.

Lorsque les six députés en lice pour devenir leader des conservateurs ont récemment été interrogés par le siège du parti avec des questions rapides, leur interrogation était principalement limitée à des sujets légers : « Quelle est la première chose que vous faites lorsque vous vous réveillez le matin ? » Mais une question s’est démarquée, révélant involontairement plus que toute autre sur la manière dont ils pourraient diriger le parti : « Qui est votre héros politique numéro un ? »

En tant que leaders aspirants du parti politique le plus accompli au monde, l’exaltation de tant de présidents américains — plus que de premiers ministres britanniques, dont les conservateurs peuvent revendiquer 22 depuis le Great Reform Act — est une surprise. Il est également peu probable que cela soit fructueux. Les évolutions des traditions conservatrices des deux côtés de l’Atlantique, qui ont souvent interagi ou été dans le sillage des autres, les ont conduits à des endroits très différents. Les conservatismes britannique et américain ne semblent tout simplement plus sortis du même livre de cantiques — et quand ils l’ont été, le plus récemment avec le libertarianisme de Liz Truss, cela ne s’est pas bien terminé pour les conservateurs.

Se remémorer les années Thatcher, comme l’ont fait trois des candidats, est un chemin plus prometteur pour le prochain leader conservateur. La première femme premier ministre de Grande-Bretagne a remporté trois élections consécutives, dont deux avec des majorités à trois chiffres, et a redessiné la Grande-Bretagne plus décisivement que tout premier ministre depuis Clement Attlee. Mais la tradition conservatrice est beaucoup plus ancienne que les cinquante années qui se sont écoulées depuis que Thatcher est devenue leader du parti — et beaucoup plus riche aussi. Si les conservateurs se limitent à s’inspirer des années Thatcher — ou pire, des mythes qui se sont développés autour d’elles — ils ne gratteront que la surface de l’histoire de leur parti et de son idée de ‘héros’. Au lieu de cela, ils devraient regarder plus loin dans le passé. Mais vers qui ?

Après avoir connu le pire résultat électoral de leur histoire, les conservateurs ont besoin d’un héros de la réinvention. Et en tant que tel, le prochain leader du parti pourrait faire bien pire que de mettre Benjamin Disraeli sur le piédestal des héros. À tant de niveaux un outsider (il était issu d’une famille d’immigrants juifs d’Italie), Disraeli a gravi les échelons grâce à un processus de réinvention personnelle et politique. Il s’est transformé en un phare de la Grande-Bretagne victorienne — un anglican, ami de la reine et supporter de l’Empire — et a refait le Parti conservateur à son image. Au moment de sa mort en 1881, Disraeli avait mis les conservateurs sur la voie de dominer le siècle suivant de la politique britannique.