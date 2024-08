La Grande-Bretagne se dirige-t-elle vers une guerre civile ?

Depuis, la violence politique est largement motivée par la division ethnique, ce qui renvoie à un problème bien plus vaste que les explications réductrices axées sur la race. Bien sûr, il y a des chevauchements entre race et ethnicité, mais ils ne sont pas mutuellement exclusifs. Ne pas reconnaître cela signifie que nous ne comprenons pas correctement les causes et les solutions.

L’un des meilleurs livres écrits sur la montée de l’extrémisme et comment une petite minorité peut changer le cours de l’histoire est The Mass Psychology of Fascism de Wilhelm Reich, qui a été publié alors qu’Hitler arrivait au pouvoir en 1933. Reich nous encourageait à dépasser les explications simplistes de la montée du fascisme. Au lieu de cela, il nous demandait de questionner le fasciste qui existe en chacun de nous. Nous pouvons tous apprendre à désirer le pouvoir et la violence, et chercher à rabaisser, humilier et intimider les autres. Le fascisme ne réside pas uniquement à droite ou à gauche du spectre politique. N’importe quelle identité ou ethnie peut devenir fasciste, tout comme n’importe quelle identité ou ethnie peut devenir pacifique et accueillante.

Malgré les protestations des puritains moraux radicaux, il n’y a rien d’intrinsèquement fasciste dans l’anglicité, le drapeau de Saint-George ou tout autre attribut symbolique. Il s’agit plutôt de la manière dont ces choses sont mobilisées et de savoir si elles sont appropriées au service de moyens violents.

L’histoire doit être prise en compte. Comme l’a montré Reich, une fois que les désirs fascistes sont libérés, c’est à ce moment-là que la politique a tendance à se réduire à des questions de survie. Nous avons vu cela se jouer à plusieurs reprises au cours du week-end alors que les récits de survie, de la protection de nos enfants à la préservation d’un mode de vie, ont entraîné une agression ouverte contre les policiers et l’incendie de bibliothèques et de centres de conseil. De tels appels à la violence prospèrent dans les moments fébriles où les questions de souveraineté se traduisent en préoccupations quotidiennes. Et plus dangereux encore, la libération de cette violence crée les conditions mêmes dans lesquelles des positions rigides doivent être choisies.

Heureusement, la Grande-Bretagne n’est pas une société armée, et sa violence est principalement contenue. Mais cela ne signifie pas que cela ne peut pas changer. À travers le monde, des guerres civiles font rage au nom de divisions ethniques revitalisées, qui n’ont nécessité qu’une seule étincelle pour embraser des sociétés et des nations entières. La Grande-Bretagne est aux prises avec ces forces, et elles pourraient bien s’empirer. Il serait insensé de croire que nous sommes trop civilisés pour jamais laisser cela se produire. Le potentiel de guerre civile est inscrit dans l’ADN de tous les conflits ethniques — et, tel un démon endormi, une fois que ses feux sont allumés, on ne sait pas où ils se propageront.