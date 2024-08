Ce qui a changé, c’est sa compréhension de l’endroit où elle pouvait être la plus puissante. L’espace des blogueurs libéraux était saturé en 2016. Quiconque aussi ambitieux et articulé qu’Owens devait chercher ailleurs pour laisser sa marque. Social Autopsy était sa tentative de devenir une entrepreneuse de l’abus ; au final, le fiasco qu’elle a généré l’a orientée vers une arène toute nouvelle et inattendue de la vie publique. Réinventée en tant que conservatrice noire, elle a soudainement été élevée à la plus haute notoriété. Plus elle devenait extrême, plus elle était récompensée. En 2018, lorsqu’elle a épousé George Farmer — directeur du groupe de campagne de droite Turning Point et ancien PDG du réseau social libertaire Parler — elle est devenue la moitié d’un couple de pouvoir radical-droit.

‘Plus elle devenait extrême, plus elle était récompensée.’

Le passage du boycottage au fanatisme est bien établi. Jordan Peterson était un professeur avec des opinions réactionnaires modérées (et des prises de position idiosyncratiques sur la théologie) avant que le traitement rude de la gauche ne le convainque que son propre parcours héroïque était de détruire tout l’édifice libéral. Kellie-Jay Keen était une féministe libérale ordinaire, discutant dans des interviews de l’intérêt non conforme au genre de ses fils pour les poupées en échange d’une promotion pour sa future marque de vêtements. La transformation de cette dernière en Posie Parker, Boudicca critique du genre et fléau des garçons maquillés dans les publicités John Lewis, semble avoir été en partie provoquée par son sentiment d’avoir été méprisée par une classe mythique de ‘féministes chefs de file’.

Ces transformations ont des avantages émotionnels, ainsi que des avantages plus tangibles. Elles transforment l’expérience de rejet ou d’ostracisme en preuve de l’importance particulière de l’individu en tant que martyr de sa cause. Elles attirent des suiveurs, séduits par le glamour du croisé autoproclamé. Et ces suiveurs apportent des possibilités commerciales : il y a des livres à vendre, des marchandises à écouler (« achetez un T-shirt pour la cause ! »), des vues monétisées à accumuler. Plus vous vous retrouvez en difficulté, plus vous pouvez réaliser de profits. Une base agitée est une base aux poches ouvertes.

Rien de tout cela ne veut dire qu’Owens était insincère lorsqu’elle prétendait être la victime d’une vaste conspiration libérale : un égoïsme rampant peut amener une personne à ce genre d’erreur honnête. Avec les organisations conservatrices qui l’ont utilisée, y compris le Daily Wire, il est plus difficile de supposer une bonne foi. Ils avaient toujours accès aux déclarations publiques d’Owens. Clairement, ses déclarations concernant Hitler étaient acceptables pour eux. Ce n’est que lorsqu’elle est allée si loin qu’elle est devenue une responsabilité indéniable qu’ils ont choisi de la délégitimer, et à ce moment-là, elle avait déjà construit sa propre plateforme et son public. Elle s’est rendue indéracinable.

Internet est une machine de radicalisation pour une personne comme Owens. Il existe des versions d’elle dans n’importe quel mouvement que vous choisissez d’examiner : l’apostat fier, le pécheur qui s’est racheté, le prodigue revenu à la réalité qu’il soutient.

La tentation de céder à ce rôle est intense. Peut-être l’avez-vous ressenti aussi : le plaisir brut de vous permettre de devenir ce que les gens qui vous détestent disent que vous êtes, afin que les gens qui les détestent vous aiment davantage. L’attraction enivrante du rôle que l’internet a écrit pour vous à l’avance.

Tous ne tombent pas. Pour ceux qui le font, le facteur déterminant semble avoir peu à voir avec la politique. L’extrémiste autodidacte peut être n’importe qui, du type ‘libéral frappé par la réalité’ à l’activiste d’Extinction Rebellion menaçant de paralyser une ville pour le bien d’un apocalypse environnementale. Les croyances spécifiques sont superficielles ; ce qu’ils ont est quelque chose de plus profond. Bien que leur politique soit très différente, ce qu’ils partagent est plus important. Un désir d’être le héros. Un besoin de validation de leur public. Une volonté de se façonner en ce qui suscite le plus de réactions. Nourrissez cette psychologie dans une économie de l’attention, et des monstres étranges se forment.