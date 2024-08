‘L’émigré Limonov développait une nostalgie revanchiste dont l’attrait interdit conquérirait bientôt les masses.’

L’effondrement du communisme a ramené Limonov à Moscou, où il a rapidement endossé le rôle de révolutionnaire en chef. En 1993, il a fondé le Parti national-bolchevique (NazBol). Son manifeste était un mélange maladroit de chauvinisme russe, de communisme vulgaire, de fascisme italien et de sagesse géopolitique de l’Ayatollah Khomeini, tandis que son logo était un mariage de communisme et de nazisme. Limonov prônait la création d’un nouvel empire russe, avec des terres nationalisées, l’abolition des droits de l’homme, et l’annexion de tous les territoires peuplés de Russes, de la Crimée ukrainienne au Kazakhstan du Nord, en passant par de vastes étendues des États baltes. Il dirigeait bientôt une armée de jeunes hommes, à la fois idéalistes et voyous, qui se faisaient appeler « Nazbols », prêts à se battre pour lui. Un tel radicalisme était une provocation directe au Kremlin alors libéral et au public bien intentionné, rappelant quelque chose comme un Front national du Hamas en Grande-Bretagne aujourd’hui.

Avec le temps, les Nazbols ont développé une véritable sous-culture juvénile macabre avec sa propre mythologie, son univers musical et des slogans comme : ‘Oui, la mort !’ Ils ont publié un zine culte intitulé Limonka, argot pour une grenade à main et un jeu de mots sur le nom de Limonov. Ce terme a été inventé par Slava Mogutin, un jeune journaliste gonzo qui deviendrait plus tard un chroniqueur prolifique de la vie queer à New York. Il faisait partie des nombreux artistes conceptuels, philosophes croisés, journalistes, acteurs, jeunes branchés et âmes perdues entourant Limonov à cette époque.

Bien que Limonov se soit également engagé dans le tourisme de guerre, combattant brièvement aux côtés des Serbes ethniques pendant la guerre de Bosnie et des séparatistes lors de la guerre civile géorgienne, ce n’était pas seulement ce « cosplay » de guérillero qui attirait des milliers de jeunes Russes dans le Parti national-bolchevique. À la fin des années 90, la criminalité et la corruption étaient omniprésentes, et les gens se sentaient écrasés par la nouvelle économie de marché. Le président Boris Eltsine, figure de proue de la nouvelle démocratie russe, était souvent ivre et se ridiculisait devant les dirigeants étrangers, tandis que sa famille était embourbée dans des scandales de corruption. En contraste, Limonov, athlétique et éloquent, offrait une alternative séduisante. Lors de rassemblements non autorisés et dans des émissions de télévision, il exposait sa politique revanchiste : l’effondrement de l’Union soviétique était un crime, la Crimée devait revenir à la Russie, et l’OTAN ainsi que les États-Unis complotaient pour détruire la Russie.

Aujourd’hui, ces propos ressemblent à des phrases tirées des conférences de presse annuelles de Poutine qui s’éternisent pendant des heures. Pourtant, dans les années 90, chaque mot était un défi au statu quo — à la foi récemment adoptée du Kremlin en la démocratie et à son nouvel ami Bill Clinton. Tout le monde savait que l’avenir était libéral. Les demandes pour que les Nazbols soient officiellement enregistrés en tant que parti et participent aux élections étaient jetées à la poubelle. Il n’y avait pas de place pour la cause perdue de la nostalgie soviétique.

Lorsqu’un

l’ancien officier du KGB a pris le relais en 2000 en tant qu’héritier choisi

d’Eltsine et de ses soutiens oligarques, il avait, comme son prédécesseur, peu

de temps pour le revanchisme. À cette époque, Poutine rejetait

toute discussion sur l’annexion de la Crimée, qu’il considérait comme une

provocation, et était prêt à reconnaître

au moins certains des crimes historiques de la Russie. De plus, il n’avait

aucune intention de tolérer une véritable opposition. Un an après le début de

son premier mandat, Limonov a été arrêté par le FSB et condamné à quatre ans de

prison pour possession d’armes et gestion de groupes armés.

Alors qu’il était en prison, Limonov a relancé sa carrière littéraire, complétant plusieurs romans et manifestes révolutionnaires. Cependant, le moment de la révolution était passé ; Poutine veillait à ce qu’il n’y en ait pas. Malgré cela, Limonov a tenté de rebondir, revitalisant les Nazbols une fois libéré sous condition en 2003. Le parti avait changé : les jours du « cosplay » fasciste étaient révolus. Le nouveau manifeste du parti prônait une plus grande liberté de la presse, ainsi que le développement de la société civile et d’une politique de base.