Comment Harris se différenciera de Joe Biden reste un mystère. Il est probable qu’elle se présentera sur le dos des politiques et réalisations de son administration, avec le soutien de nombreux organes et partisans du même parti. Mais les décisions que Harris prendra sur les personnes qu’elle choisira pour conseiller sa campagne seront encore plus révélateurs. Comme le dit le dicton, popularisé sous l’administration Reagan et plus tard par la sénatrice Elizabeth Warren, ‘le personnel, c’est la politique’.

Lors de sa malheureuse candidature à la présidence en 2019, la campagne de Harris était présidée par sa sœur, Maya Harris, dont le mari, Tony West, est une voix influente dans la Silicon Valley et un important collecteur de fonds pour les politiciens démocrates. Le titre de West à l’époque chez Uber – directeur juridique en chef – ne reflétait pas son rôle prépondérant au sein de l’entreprise. Dans les années suivant l’élection de 2020, il a contribué à orchestrer les victoires politiques successives d’Uber sur le travail organisé.

Harris est également en négociations avec Bearstar Strategies, un cabinet de conseil largement méconnu à DC mais qui préside la scène politique de la Californie. Connu pour leur utilisation astucieuse de ‘recherches d’opposition‘ approfondies et leur sensibilité aux questions de guerre culturelle pour promouvoir des causes et des candidats centristes favorables aux entreprises, ce sont les stratèges de Bearstar qui ont guidé Harris depuis son poste de procureure générale de l’État Californien jusqu’au Sénat et lors de sa dernière campagne présidentielle. Et ce sont les stratèges de Bearstar qui, au cours de la dernière décennie, ont élu un groupe de démocrates éminents en Californie, tout en conseillant simultanément les plus grandes entreprises de l’État en matière de stratégie politique. Jusqu’à l’année dernière, la sénatrice de Californie Laphonza Butler a également travaillé pour le cabinet, où elle conseillait Uber dans sa campagne pour éviter de reclassifier les chauffeurs comme employés. En d’autres termes, loin de l’extrême gauchiste contre lequel la campagne Trump se prépare à se battre, les conseillers et donateurs de Harris incarnent depuis longtemps un style de politique de pouvoir plus modéré de la côte ouest.

Ces derniers jours, les campagnes du GOP ont produit des vidéos coupant les remarques de Harris de sa campagne primaire de 2019. À l’époque, elle s’était beaucoup déportée vers la gauche, promettant son soutien à Medicare for All et au Green New Deal ; elle avait même suggéré qu’elle pourrait envisager d’abolir l’agence de contrôle de l’immigration (ICE). Mais un coup d’œil sur son cercle intérieur révèle peu, voire aucun radical. Un certain nombre d’anciens collaborateurs proches de Harris – Yasmin Nelson, Meaghan Lynch, Andy Vargas, Michael Collins, Michael Fuchs et Deanne Millison – ont pris des emplois dans le monde du lobbying d’entreprise depuis leur départ. En effet, bien que Harris soit désireuse de s’inspirer de l’iconographie des marches pour les droits civiques et de l’activisme, les gauchistes n’ont jamais eu leur place à ses côtés au cours de ses 20 ans de mandat électif.