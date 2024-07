« Je vois des personnes enceintes. » Quelque part dans mon cerveau, le petit garçon de Sixième Sens essaie d’expliquer pourquoi diable partout où je regarde, il y a des futures mamans. Je monte dans le métro — une petite fille aux grands yeux pétillants me montre sa sucette. Sa maman lourdement enceinte sourit en la tenant sur ses genoux ; son père, je remarque, est assis à trois sièges de là, le regard fixé dans le vide. Pas bien, je me dis. Lorsqu’ils arrivent à leur arrêt, l’homme se reprend, donnant la main à la fillette pour l’accompagner sur le quai suivant. Oh, je me dis. J’arrive à London Bridge, et une femme en pause vapote furtivement, à moitié cachée par un mur. Je soupire — elle doit être enceinte de sept mois ! Elle me lance un regard noir pour l’avoir clairement regardée à travers une brume aromatisée au citron bleu.

Elle n’a pas tort, je me dis. Après tout, qui suis-je — une simple adolescente — pour juger les actions de vrais adultes et de leur progéniture ? Mais je me rappelle que j’ai en fait 25 ans ; que, à mon âge, ma mère avait déjà eu deux enfants. À Londres, les femmes sont divisées entre celles qui ont des enfants et celles qui vivent des situations de crise amusantes. Mes amis et moi vivons presque exactement comme nous le faisions à 19 ans : à part mon obsession pour les colliers ras-du-cou, peu de choses ont changé dans ma façon actuelle de m’habiller, de parler, de boire et de sortir. Chaque fois que quelqu’un se fiance, quelqu’un lance : ‘Mariage de gamins’ et nous rions tous. Mais les intrusions dans notre fantasme collectif selon lequel la maternité est très, très loin de nous ont commencé à me perturber : récemment d’ailleurs, lors d’une fête semi-ironique pour le solstice d’été (je me déteste autant que vous), quelqu’un près de moi dans le ‘cercle’ a déclaré que son ‘intention’ pour l’année était de congeler ses ovules. Pardon ? Mais elle, comme moi, ne devait être qu’une simple jeune femme ! Lecteur, elle avait 31 ans.

Ensuite, et de façon plus choquante, une amie de fac me dit qu’elle veut vraiment quitter son travail et avoir un bébé. Notamment, elle est en position de le faire : elle a épousé un homme qui vivait dans notre résidence en notre première année. Moi, au contraire, je suis sortie avec un garçon du bloc voisin, une relation nettement moins durable. Je bafouille : quoiiii ! Mais les femmes se sont battues pour nous… et nous devons être sur un pied d’égalité… et nous devons nous engager dans la sphère publique… Tout est tombé dans l’oreille d’une sourde. Elle était résolue. Le travail, c’est dur et ennuyeux, dit-elle. « Je veux juste rester à la maison. »