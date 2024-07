Il a pu annoncer sa démission à sa manière, à l’abri des dizaines de fuites et des insultes perfides que son parti lui avait adressées ces dernières semaines. Leur tentative de le pousser vers la sortie a finalement réussi, mais c’est lui seul qui définira les derniers mois de sa présidence.

Joe Biden a toujours été défini par sa ténacité. Ainsi, mettre fin à une carrière de 50 ans en se retirant seulement quelques mois avant une élection a dû être humiliant. Sa décision d’annoncer son retrait de la course dans un message sur les réseaux sociaux peut être vue comme un dernier acte de défiance contre l’establishment politique de son parti.

‘Son héritage sera défini par l’implication continue de l’Amérique dans les guerres à l’étranger.’

Ceux d’entre nous qui sont frustrés de voir la politique être dominée par la course à la présidentielle peuvent en avoir une interprétation différente. Le Biden têtu était, après tout, le président qui a su s’imposer et effectivement retirer l’Amérique de la guerre en Afghanistan, mettant fin à 20 ans d’implication dans le bourbier de ce pays. Ses nominations à travers le gouvernement fédéral ont marqué un changement loin du néolibéralisme — de l’installation de la critique des Big Tech, Lina Khan, à la Commission fédérale du commerce, au maintien voire à l’expansion de nombreuses politiques commerciales protectionnistes de Trump. En supervisant l’adoption de projets de loi d’investissement dans les infrastructures et le climat à grande échelle, il a contribué à revitaliser la fabrication américaine.

Pourtant, son héritage sera également défini par l’implication continue de l’Amérique dans les guerres à l’étranger. La guerre en Ukraine se poursuit sans fin en vue, coûtant la vie à des dizaines de milliers d’Ukrainiens et de Russes. Mais au moins dans ce conflit, l’Amérique peut agir sous le prétexte qu’elle empêche une occupation russe permanente de l’est de l’Ukraine.

Avec la guerre d’Israël à Gaza, les alliés de l’Amérique à Jérusalem ont clairement indiqué qu’ils n’ont pas de date de fin en vue et semblent satisfaits d’une occupation permanente du sol palestinien — quelque chose qui ne fera qu’accentuer le sentiment international croissant que l’avenir d’Israël est celui d’un État d’apartheid. Pour de nombreux jeunes Américains, le refus de Biden de mettre fin à son soutien financier et militaire aux opérations de Netanyahu fait de lui une persona non grata.