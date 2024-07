Pourtant, à la fin du XIXe siècle en Europe, parmi les classes éduquées, l’opinion sur l’interprétation des rêves a commencé à s’écarter de ces positions familières pour se tourner vers de nouvelles théories de l’inconscient. Sigmund Freud est la figure la plus importante ici, bien qu’il y ait eu des écrivains influents avant lui qui ont posé les bases de son travail, et beaucoup d’autres après lui qui ont pris sa pensée de base et l’ont développée, souvent dans des directions qui l’ont horrifié. L’affirmation centrale de Freud était que les rêves offrent un accès privilégié aux pensées et aux sentiments inconscients du rêveur, et donc à la psyché avec toutes ses bizarreries et ses défauts. La plupart du travail sur les rêves a suivi cette direction depuis : il s’agit de la personnalité, pas de la prédiction.

Changeons de sujet un instant. L’une des autres choses que j’ai faites avec mon temps libre non voulu m’a confronté à un changement parallèle, cette fois dans le domaine de l’astrologie. Alors que j’ai une deuxième carrière en tant qu’astrologue politique, lisant les cartes d’entrée et d’éclipse pour des nations entières, je m’intéresse également à l’astrologie natale, l’astrologie des horoscopes individuels. Et l’une des choses que j’ai faites récemment est d’étudier les sept volumineux tomes d’instructions astrologiques écrits par Alan Leo, un pseudonyme qui faisait référence au signe solaire astrologique de l’auteur à une époque où l’astrologie était encore illégale en Grande-Bretagne. La série de livres de Leo, axée sur la personnalité plutôt que sur la prédiction, peut être considérée comme le point de départ de la plupart de l’astrologie moderne. La longue histoire de l’astrologie souligne à quel point ce changement a été radical. Toute la science de l’astrologie, née en Mésopotamie il y a environ 5 000 ans, avait la prédiction au cœur même de son entreprise — mais elle cherchait à répondre à des questions politiques, pas individuelles.

Qu’est-il arrivé sur terre la dernière fois qu’il s’est passé quelque chose dans le ciel ? C’était la question empirique qui intriguait ces premiers astrologues. Au fil de plusieurs millénaires de tenue de registres minutieuse, d’hypothèses provisoires, d’échecs et de succès, l’astrologie telle que nous la connaissons est née de ce projet de recherche. Les horoscopes personnels n’étaient qu’un effet secondaire de ce programme — la découverte qu’un thème astral de roi pourrait offrir quelques conseils sur son comportement et son impact sur son royaume a contribué à la naissance de ce que nous appelons l’astrologie natale, mais ce n’est qu’avec l’arrivée d’Alan Leo qu’un changement discernable peut être observé.

Alors que Leo a lancé le mouvement, ses successeurs, Dane Rudhyar et Marc Edmund Jones, sont allés encore plus loin, redéfinissant l’astrologie comme une étude de la personnalité et minimisant toute la tradition de la prédiction astrologique. Cette attitude s’est propagée dans d’autres méthodes de divination. Je suis assez vieux pour me rappeler les dénonciations colériques de la ‘voyance’ lancées par les lecteurs de tarot qui se concentraient sur la personnalité, à l’encontre de la génération plus âgée de lecteurs qui se concentraient sur la prédiction. Je me souviens aussi bien — et j’en ai profité — du premier reflux de cette marée particulière. Au début de ma carrière d’écrivain, j’avais l’habitude d’aller à divers événements néopaïens pour faire des présentations et essayer d’intéresser les lecteurs à mes livres ; je n’avais pas beaucoup d’argent à l’époque, alors je payais mes voyages en faisant des lectures de géomancie pour les autres participants.

La géomancie, pour ceux qui ne connaissent pas, est plus ou moins l’équivalent occidental du I Ching, utilisant des nombres binaires de quatre chiffres générés de manière aléatoire là où le I Ching utilise six chiffres. Ce qui distingue la géomancie de la plupart des autres méthodes de divination, c’est précisément qu’il s’agit d’une méthode de prédiction. Vous lui posez une question et elle vous donne la réponse, et dans l’ensemble, elle a raison.

Je m’installais donc à une table dans la salle de divination et je faisais des lectures. Ma règle était que j’effectuerais et interpréterais les lectures, puis les clients me paieraient ce qu’ils pensaient que cela valait. J’ai averti tous ceux qui s’asseyaient pour une lecture qu’ils ne devraient pas poser de question s’ils ne voulaient pas connaître la réponse, car la géomancie ne laisse pas de place à l’ambiguïté. Si vous demandez « Vais-je réaliser mon rêve le plus cher ? », elle est tout à fait capable de répondre « Non ». Bien sûr, il y a des gens qui ne m’ont pas cru et ont posé des questions à l’arrache, pour essayer de me faire tirer une réponse négative et qui ont fini par me jeter une poignée de pièces au visage avant de s’éloigner furieusement.