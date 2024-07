Mais alors, tout cela n’a-t-il servi à rien ? L’énorme effort pour s’adapter à un monde où vous deviez tolérer et endurer la médiocrité, l’incompétence et parfois même la malveillance et la vénalité flagrantes, tout cela parce que la personne incarnant de telles qualités appartenait à un groupe protégé ? L’assaut, commencé dans les universités dans les années 90, contre tout aspect de la culture ou de la société portant l’empreinte d’une main d’homme blanc mort était-il en fait le plus grand exemple de manipulation collective depuis Pravda ? Je dois avouer qu’après un certain temps, j’ai joyeusement suivi le changement tumultueux de paradigme puisque, pour être honnête, bon nombre des personnes que je déteste le plus au monde se trouvent être des hommes blancs non qualifiés, sans talent, peu intelligents, excessivement puissants et ultra-privilegiés. Et malgré tout, après tout cela, nous nous retrouvons avec un ‘homme blanc inadéquat, grossièrement surpayé, qui, en public sur CNN, mène le pays, y compris les exclus officiels, droit en enfer.

Suite au débat, les médias libéraux se sont retournés en masse contre Biden après des années à admettre prudemment le déclin mental visible de Biden puis de le réfuter délicatement : ‘M. Biden a été une présence sage et constante’ (The New York Times, 29 février 2024). Un livre récent ayant accès aux coulisses du gouvernement Biden (lisez : un compte-rendu servile), The Last Politician de Franklin Foer, publié il y a seulement 10 mois, note les faux pas mentaux du président pour les rejeter en célébrant ses ‘instincts éprouvés et sa confiance en soi robuste’, sa ‘présence apaisante et sa clarté stratégique’, et ‘les avantages d’avoir un président plus âgé’.

Un régime autoritaire qui construit un univers alternatif de paix et d’harmonie pour cacher ses monstrueuses subversions de l’esprit humain crée une atmosphère d’ironie presque universelle. Les ironies de la vie américaine prolifèrent aussi vite que l’Amérique décline. Pendant huit ans, nous avons entendu, encore et encore de la part des mandarins libéraux, que Trump représente une ‘menace existentielle’ pour la démocratie. Mais un président en déclin mental en est une plus grande. Et même au milieu de tous les appels soudains des libéraux pour que Biden se retire, on se repose sur Trump pour justifier Biden. On nous dit que Trump a menti encore et encore lors du débat — et il a en effet menti encore et encore, sans vergogne. Mais, en dehors des mensonges de Biden lui-même — Obama a construit des cages pour les immigrants illégaux, pas Trump, qui a joyeusement récupéré cet argument ; Trump n’a jamais promis de réduire la sécurité sociale et Medicare — le mensonge démocrate selon lequel le président est en contrôle de ses facultés alors qu’il sombre depuis des années dans la démence est bien plus destructeur que les mensonges de Trump sur ses ‘réalisations’ — des mensonges qui ne sont, après tout, que des platitudes de campagne et de débat.

Il serait productif que, avant que l’establishment libéral ne réponde à la question de ce qu’il faut faire si et quand Biden se retire, il se demande pourquoi il a promulgué ce grand mensonge sur la santé mentale de Biden en premier lieu. De toute évidence, des emplois dépendent du maintien de Biden à la Maison-Blanche ; un changement de président est un changement de carrière, de revenu et de statut pour de nombreuses personnes. Au-delà de cela, cependant, il semble plausible de considérer une autre raison : une victoire de Trump serait une victoire pour la culture libérale. Plus c’est mauvais, mieux c’est, comme le disaient les trotskystes.

En Amérique, vous pouvez acheter quelque chose appelé un E-Z pass, un capteur en plastique que vous collez sur le pare-brise de votre voiture pour passer par un péage sans avoir à vous arrêter. Depuis 2016, Trump a fourni un E-Z pass moral à l’establishment libéral américain. Vous collez le E-Z pass Trump sur votre conscience, pour ainsi dire, et vous pouvez trahir vos obligations en tant que journaliste, artiste, enseignant, politicien ou tout autre poste qui vous oblige à aborder une situation sans partialité, ou sans le fardeau d’une présomption idéologique. Depuis l’avènement de Trump, la fiction, la poésie, le théâtre, le cinéma, voire la musique ont tous été réduits à des exercices de justice sociale. Pourtant, aux yeux du mandarinat libéral, il reste du travail à faire. Certains parmi eux ruminent encore sur des hégémonies oppressives comme ‘l’imagination morale’ et ‘la pensée critique’. Une victoire de Trump en 2024 encouragerait la réduction de toute expression culturelle à des questions sociales comme jamais auparavant.

‘Depuis 2016, Trump a fourni un E-Z pass moral à l’establishment libéral américain.’

Tel que le conçoivent les libéraux, laissons la droite mettre la main sur les institutions politiques : des générations de penseurs post-structuralistes ont montré à quel point elles sont appauvries, et l »État profond’ une construction de gauche. La culture et la société civile sont ce qui importe. Derrière le couvert de la défiance anti-Trump, elles sont à prendre. Après tout, Biden n’a pas décidé de se présenter en 2020 parce qu’il était horrifié par les manifestations violentes à Charlottesville, comme il l’a dit. Ayant perdu sa candidature à la présidence deux fois auparavant, il s’est présenté parce que la répulsion contre Trump après Charlottesville était si frappante qu’il sentait qu’il ne pouvait, enfin, pas perdre. À ce moment, ses instincts et ceux de sa conseillère la plus proche, Lady Macbeth — je veux dire Dr Lady Macbeth, sa femme — étaient infaillibles.