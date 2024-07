Cela exaspère non seulement ses ministres et tous ces députés dont il a sacrifié la carrière avec son coup de poker, mais aussi l’électorat. Après tout, à l’heure actuelle de méfiance et de soupçons de magouilles, la seule question est : les électeurs suivront-ils également son plan ‘rusé’ ? En France, on choisit ses favoris au premier tour, et on arbitre pour le moins mauvais au second. Ainsi, ce ne sont pas seulement les politiciens qui se sentent trahis de devoir céder aux adversaires : les électeurs républicains accepteront-ils de voter pour des politiciens qui, le couteau sous la gorge, ont signé un Manifeste plus radical que celui de François Mitterrand en 1981 ?

‘La seule question est : les électeurs suivront-ils également son plan ‘rusé’ ?’

Le Nouveau Front Populaire, cette alliance inconfortable de socialistes, Verts, communistes et trotskistes Mélenchonistes jetés ensemble en trois jours après la dissolution de l’Assemblée par Macron, plaide en faveur de taxes élevées, y compris 100 % sur toutes les successions au-dessus d’un plafond à déterminer ultérieurement ; taxes à l’importation, taxes à l’exportation, taxes écologiques, taxes de sécurité sociale en plus des énormes charges sociales, et une taxe de sortie en plus d’un impôt sur la fortune réintroduit pour quiconque tente de quitter le nouveau paradis de la France. Il y a plus de Zéro Net, aucun pesticide plus jamais ; accélération de l’admission de tout migrant qualifié de ‘réfugié climatique’ (ce serait la plupart de l’Afrique subsaharienne, une partie de l’Océanie et de nombreuses îles de l’océan Indien) ; des représentants syndicaux détenant un tiers des sièges dans les conseils d’administration des entreprises. L’UE devrait rompre les traités avec Israël ; aucune voiture fonctionnant aux combustibles fossiles ne devrait circuler sur les routes d’ici 2040 ; la construction de plus de centrales nucléaires devrait être soumise à des référendums… et ainsi de suite. Un smörgåsbord indigeste du genre de politiques auxquelles des personnes qui ont passé une bonne partie de leur vie adulte à se critiquer ne consentiront que lorsqu’elles devront produire un texte avant 5 heures du matin, avec les imprimeurs réclamant du contenu.

En conséquence, le Front Républicain pourrait ne pas tenir : les républicains, déjà divisés lorsque un groupe dissident dirigé par Eric Ciotti a décidé de soutenir le Rassemblement National au premier tour, refusent maintenant de dire à leurs électeurs pour qui voter. Le premier Premier ministre populaire de Macron — l’ancien maire du Havre Édouard Philippe, un modéré qui depuis la dissolution de l’Assemblée nationale qualifie Macron de ‘psychotique’ — insiste sur le fait que le Front Républicain ne peut pas inclure les Mélenchonistes — qui, mieux organisés, contestent le plus de sièges à gauche. Et le jeune Dark Vador de l’Empereur Palpatine, le Premier ministre Gabriel Attal, qui a failli en venir aux mains avec Macron le soir où il a décidé de ‘lancer une grenade en direct’ dans le paysage politique français sans le prévenir, envisage maintenant de se présenter à l’élection présidentielle dans trois ans — ou plus tôt, si le grand pari du président échoue.

À en juger par la promenade de Macron dimanche dernier dans les rues d’Amiens — la station balnéaire où il possède une résidence secondaire — vêtu d’une veste en cuir, d’une casquette de baseball et d’un grand sourire, il croit toujours qu’il sortira vainqueur. L’Élysée est actuellement en train d’accélérer une série de nominations dans la haute fonction publique qui garantiront que des personnes compatibles avec Macron dirigeront les services de sécurité, la police et d’autres postes clés. Si Jordan Bardella accepte le poste de Premier ministre de cohabitation sans majorité absolue au Parlement, tout est en place pour lui compliquer la tâche. Et si les électeurs bouleversent les plans de Macron en décidant dimanche que personne ne leur dira quel candidat représente la démocratie et lequel représente le mal absolu, le président a menacé de poursuivre le chaos Palpatine, déclarant que ‘constitutionnellement, je peux dissoudre l’Assemblée nationale dans exactement un an’. Macron a tout sacrifié à son désir présomptueux de rester au sommet. Tout se déroule comme il l’avait prévu — et tant pis pour la France.