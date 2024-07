« Cette intimité », dit Hayes, « est le cœur d’une bonne représentation démocratique, et c’est propre à notre système. Ils ont l’impression que je leur appartiens. Je suis un conservateur très romantique, très Disraelien. D’ailleurs, j’ai toujours sa photo sur moi. Regardez. » Il sort la photo en question d’un petit livre de poésie de Keats. Alors que Disraeli nous fixe de son regard figé, Hayes décide de mettre en scène une leçon magistrale sur le credo Disraelien : l’aristocratie conservatrice et la classe ouvrière conservatrice comme n’étant qu’une seule entité. Ou plutôt, il énonce la théorie dans mon dictaphone avant de se précipiter dans la foule pour la mettre en pratique. Il crie à un épicier : « Je m’occupe de tout, Michael ! » Puis, à une autre femme au visage accueillant : « Si je n’obtiens pas votre vote, je serais vraiment inquiet ! Qui vous êtes et comment vous décidez d’agir compte vraiment », lui rappelle-t-il.

Je crois en la croyance de Hayes. Plus tard, je rencontre un homme sur un scooter de mobilité, qui a un porte-clés coquelicot et un autocollant qui dit : ‘Envoyez-moi des nus’. (Spalding a les scooters de mobilité les plus captivants que j’aie jamais vus : d’un rouge Ferrari et ornés de l’Union Jack.) Cet homme me dit que sa mère a écrit à Hayes — ils vivent dans le même village — et quelques jours plus tard, il a obtenu le bungalow de deux chambres qu’il voulait.

Jack Braginton, le candidat des libéraux-démocrates de 23 ans, est né bien après qu’Hayes ne soit devenu député. Il a fait un stage dans le bureau d’Hayes quand il était plus jeune, car c’est ainsi que fonctionne Spalding. (En 2019, les libéraux-démocrates ont obtenu 6,6 %, soit presque la moitié du taux de vote du Parti travailliste.) Nous nous retrouvons près d’un Greggs. Il dit que le conservatisme de Spalding est ‘peut-être enraciné dans la croyance au sein d’une communauté rurale que le dur labeur est essentiel. Et à la base de ça, il y a aussi le duopole de la pensée : la responsabilité personnelle du travail acharné et un profond sentiment de communauté.’

Je lui demande pourquoi son parti ne parle pas de cela ? Pourquoi Hayes est-il le seul philosophe conservateur dans une ville conservatrice ? Braginton, rougeaud et jovial, répond : « Ce n’est pas notre rôle de considérer les questions plus larges d’économie, de société ou de politique » et que « le rôle d’un politicien est plutôt de simplement maintenir notre mode de vie. Il n’a pas besoin de changement ou de bureaucratie ; il doit juste être autorisé à continuer tel quel. C’est là le génie des conservateurs — équilibrer tous les intérêts en ne faisant rien et appeler cela un consensus. »

Spalding est tellement conservateur que l’opposition est également conservatrice — ou plutôt, un ancien conservateur devenu indépendant. Je me demande si cela ferait sourire Hayes et lui ferait affirmer que le système fonctionne. Cet homme de l’opposition s’appelle Mark Le Sage, infirmier et conseiller local. Nous nous retrouvons dans les jardins de l’Ayscoughfee Hall, près du lac. Il est pratique, contrarié. L’opposition significative est toujours indépendante ici. Si les gens sont en colère, le jour des élections, ils restent chez eux.

« Je suis un père de famille qui est très contrarié, bouleversé, frustré, désillusionné. Je suis grand-père. Je suis infirmier », dit-il. « J’en ai assez du système. Des mensonges, des coups bas, des scandales. J’en ai plus que marre. » Il dit qu’il s’est présenté parce qu’il était profondément frustré par le fait que nous avons été simplement trompés, encore et encore. « Et ils ont même ramené David Cameron — le gars qui nous a laissés tomber après le Brexit ! »