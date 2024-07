Deux ans et demi de guerre à grande échelle en Ukraine ont ravagé les forces d’invasion de Moscou. Jusqu’à 500 000 soldats — 2 % des hommes russes âgés de 20 à 50 ans — ont été tués ou gravement blessés. Les réseaux sociaux russes regorgent d’histoires de conditions terribles sur le front, où des troupes à l’entraînement sommaire et équipées de manière insuffisante sont jetées dans la bataille. Des comparaisons sont faites avec l’espérance de vie pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque parfois le soldat moyen survivait à peine quelques jours. Recevoir la redoutée povestka — le papier d’enrôlement de l’armée russe — équivaut presque à une condamnation à mort.

Malgré tout cela, Moscou, par des moyens justes et malhonnêtes, continue de trouver des soldats pour compenser ses pertes. Le plus grand défi de l’État russe reste non pas de remplacer les hommes mais l’équipement, et son armée continue de bénéficier d’un avantage significatif en termes d’effectifs par rapport à son opposition ukrainienne. Mais la stratégie de recrutement du Kremlin ne se limite pas à contraindre ses propres citoyens à porter l’uniforme. Il a trouvé un moyen de marier une tradition impériale soviétique et le capitalisme mondial du 21e siècle pour rendre l’armée russe attrayante pour de nombreux étrangers. Des soldats de Somalie, de Syrie et d’autres nations amies sont parfois visibles sur le front, mais le plus grand contingent de combattants étrangers provient des nations d’Asie centrale que sont le Kazakhstan, le Kirghizistan et l’Ouzbékistan.

La Russie a longtemps été une destination prisée des immigrants d’Asie centrale. Jusqu’à cinq millions d’Asiatiques centraux pourraient actuellement résider en Russie, contre 1,3 million dans la destination suivante la plus populaire, l’Allemagne. L’histoire de l’enrôlement militaire russo-asiatique est également longue. Avant l’effondrement de l’URSS, lorsque Moscou gouvernait l’ensemble de l’Asie centrale, des millions de soldats de la région ont servi dans des conflits au nom de leurs maîtres soviétiques. De la Seconde Guerre mondiale à l’Afghanistan, la Russie soviétique utilisait sa population d’Asie centrale comme source de matériel militaire jetable. Et les soldats d’Asie centrale avaient tendance à mourir plus souvent que leurs pairs russes : les Kazakhs étaient une fois et demie plus susceptibles que les Russes d’être tués lors de la Seconde Guerre mondiale, un fait jamais mentionné dans la propagande de guerre poutinienne jingoïste d’aujourd’hui.