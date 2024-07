Les mouvements politiques qui en résultent sont caractérisés par un mélange malsain de désengagement politique et de fixation globale. Les mécanismes ordinaires de la politique électorale sont jugés trop faibles pour être d’un quelconque service à l’extravagance, à l’urgence et à l’ampleur de leur cause — qui est, plus ou moins, le monde entier et son passé injuste et son avenir en danger — et sont rapidement contournés.

Il est bien sûr facile de trouver en ces activistes égarés par une telle théorie totalisante un spectacle comique (ou une évidence de menace antisociale, selon la groupe). Ils sont de manière directe politiquement myopes : les problèmes immédiats, locaux et saisissables de la vie politique leur semblant flous et sans importance, seuls les objectifs expansifs, universels et inatteignables paraissant clairs.

Ce moralisme implique sans doute une erreur pratique. Ses partisans identifient mal les types de problèmes auxquels les universités, les festivals du livre, les entreprises privées, les partis politiques, voire les parlements nationaux sont adaptés pour résoudre. En tant que moyen d’effectuer un changement politique, de telles erreurs sont une recette pour se rendre soi-même hors propos et sa cause antipathique ; bien que l’on puisse plaider les exceptions, l’action directe ciblée de manière indiscriminée a un bilan relativement médiocre en matière de réalisation de progrès politiques durables. Cela ne devrait pas surprendre : ses objectifs sont souvent mal définis, et ses méthodes sont délibérément calculées pour éviter de s’engager dans les canaux socialement établis de l’action politique.

À un niveau théorique, cependant, bien que comique, il est indéniable que ce soit toujours le cas, un tel excès moraliste est au moins une forme d’erreur intelligible. Le fait est que le progrès moral et politique dans le passé a souvent été obtenu en élargissant progressivement le domaine de la préoccupation éthique à la fois vers l’extérieur dans l’espace et vers l’avant dans le temps. L’extension de la préoccupation morale fournit un paradigme facilement compréhensible du progrès moral. Cependant, la plupart des gens psychologiquement normaux trouvent clair qu’un recours incontrôlé à cette heuristique donne rapidement des résultats ridicules. En fait, une partie de la comédie de Just Stop Oil, Youth Demand et de leurs compagnons, c’est que malgré leur dogmatisme grandiose, la maigreur de leurs actions révèle qu’eux aussi ont du mal à prendre leur théorie à sa juste valeur. (Si le sort de la terre était vraiment en jeu, des actions plus drastiques que la peinture en bombe du jet privé de Taylor Swift ou le boycott des festivals du livre seraient moralement nécessaires.)

Plus curieux que la manière dont les jeunes activistes méconnaissent l’intérêt collectif est la manière dont ils échouent régulièrement à comprendre même leur propre intérêt. Bien que des interprètes charitables soient enclins à penser que l’idéalisme juvénile, même en dépassant les limites, sert de correctif socialement utile à un statu quo politiquement peu imaginatif et blasé, d’un autre point de vue, il représente un détournement massif des ressources politiques.

Malgré la tendance répandue selon laquelle ils sont excessivement centrés sur eux-mêmes, l’un des faits les plus frappants concernant les personnes dans la vingtaine et la trentaine est leur négligence presque totale de leurs intérêts distincts en tant que classe politique. Les jeunes forment une clientèle de plus en plus naturelle pour la solidarité politique, pourtant, à maintes reprises, l’âge est contourné par des lignes de division d’une importance plus douteuse. En fait, apprendre l’agenda d’un groupe au nom trompeur comme Youth Demand vous amènerait à penser que les jeunes n’avaient pas de causes politiques propres à suivre et qu’ils s’étaient généreusement tournés vers la résolution des problèmes mondiaux.