Contrairement à ceux qui lèvent les bras en signe de victoire et poussent de grands soupirs de soulagement, il est difficile de tirer des conclusions définitives sur les récentes élections législatives en France. L’extase ressentie par beaucoup en voyant le Rassemblement National (RN) loin de remporter une majorité avait peu à voir avec la réalité et beaucoup à voir avec des vœux pieux et un acharnement médiatique.

Après que l’alliance Nouveau Front Populaire (NFP) ait été rapidement constituée et ait accepté d’agir de façon tactique avec le bloc centriste Ensemble, il était clair que le RN ne remporterait pas une majorité à l’Assemblée nationale. Ce qui était toujours plus probable est ce qui s’est effectivement produit : aucun parti seul ou groupe de partis n’a réussi à remporter suffisamment de sièges pour former une majorité. En effet, la vraie surprise ici était le degré auquel la logique du cordon sanitaire anime encore la politique française. Malgré les différences significatives entre les centristes et le bloc de gauche, le désir de bloquer le RN était assez fort pour entraîner une coopération entre le premier et le deuxième tour de vote.

Étant donné son importance dans la détermination des résultats de ces élections, il vaut la peine d’explorer les mérites de cette tactique anti-RN. De manière évidente, cela semble élever les institutions républicaines au-dessus de la politique partisane, impliquant qu’une victoire du RN serait contraire à l’esprit de la république française et devrait être évitée à tout prix. La conséquence pratique de cela est de rassembler des partis politiques et des groupes dont les programmes divergent largement et dont les dirigeants se critiquent mutuellement au quotidien. La réalisation du front républicain se fait donc au détriment de fournir aux électeurs un choix clair entre des programmes politiques rivaux. De plus, cela ne fait que repousser dans la période post-électorale le problème fondamental de comment constituer un gouvernement capable de légiférer et de commander l’autorité de l’Assemblée nationale. Si la leçon de l’élection est que le RN ne peut pas gouverner avec une majorité, c’est aussi qu’aucune autre force politique ne le peut non plus.