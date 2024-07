Ces deux générations ont été connues pour se rebeller contre la domination étouffante de leurs prédécesseurs de la génération des baby-boomers ; et toutes deux ont traversé des phases de rébellion contre ces derniers. Pourtant, il existe aussi des différences cruciales : une génération est arrivée à l’âge adulte à l’apogée de la mondialisation, avant l’an 2000, et l’autre est devenue adulte à la fin de cette période, vers la crise de 2008. Il en est résulté deux formes distinctes de conscience politique. Par conséquent, sous la question de savoir quel établissement politique gérontocratique détiendra les clés du pouvoir au cours des quatre prochaines années, une question plus importante se profile : quel ensemble de valeurs générationnelles prévaudra au cours des 40 prochaines années ? Car l’époque actuelle est une période de transition paradigmatique : les jours de Reagan, Clinton et Bush touchent à leur fin, mais ce qui les remplacera est encore loin d’être certain.

En regardant les noms qui ont circulé au cours de la dernière semaine, il y a deux générations de successeurs possibles : la génération X et la génération Y. Pourtant, parmi ceux qui sont évoqués — la vice-présidente Kamala Harris, les gouverneurs Gavin Newsom, Gretchen Whitmer, Josh Shapiro, J.B. Pritzker et Andy Beshear, et le secrétaire aux Transports Pete Buttigieg — seul Buttigieg n’appartient pas à la génération X (tandis que Harris, née en 1964, chevauche la ligne). C’est dommage. Car s’il ne fait guère de doute que les États-Unis sont en retard sur le changement générationnel, il n’est pas du tout clair que la génération X incarne le type de changement dont l’Amérique a besoin.

Pour répondre à cela, nous devons revenir aux baby-boomers. Nés après la guerre, cette cohorte a grandi au milieu de la plus grande expansion de richesse de la classe moyenne jamais enregistrée — le produit de la dynamique économie industrielle laissée par la génération des G.I. Cependant, dans les années 70, cette croissance a commencé à stagner, et leur réponse a été de construire une nouvelle économie basée en grande partie sur la financiarisation, l’immobilier et la technologie. En conséquence, entre 1983 et 2023, les prix moyens des maisons ont augmenté de 500 % et la valeur des actions mesurée par l’indice de référence S&P 500 a augmenté de 2 800 %. Le crédit bon marché, le libre-échange et un boom de la productivité renforcé par la technologie dans les années 90, combinés à ces tendances, ont donné l’impression d’une économie en pleine croissance. Et cela a porté ses fruits, principalement pour les baby-boomers, qui ont pu garder la plus grande part des gains, représentant la moitié des actifs nationaux (78,3 billions de dollars en 2023), même si des événements ultérieurs, tels que la Grande Récession et la remise en question du ‘choc chinois‘ ont exposé la croissance de cette époque comme illusoire et insoutenable.

Dans les années 2020, alors que les départs à la retraite des baby-boomers s’accélèrent, les membres de la génération X et Y sont sur le point d’hériter de cette richesse, dans ce qui a été appelé ‘le Grand Transfert de Richesse‘. La manière dont cette richesse sera utilisée sera la question déterminante du prochain paradigme. Et c’est ici que la division entre les ensembles de valeurs politiques de la génération X et Y entre en jeu.

L’image romantique de soi de la génération X repose sur des traits tels que l’indépendance et la stoïcisme : ils étaient les ‘enfants clés’, ou comme l’a dit Rich Cohen dans Vanity Fair, ‘les derniers Américains éduqués à l’ancienne [qui] savent comment plier un journal, rire d’une blague et écouter une histoire salace sans perdre la tête’. Dans leur jeunesse, le cynisme anti-politique a formé la base de leur propre contre-culture contre l’idéalisme passé des boomers.