Dans l’Évangile apocryphe de Thomas, Jésus condamne ceux qui ‘(soit) aiment l’arbre et détestent son fruit (soit) aiment le fruit et détestent l’arbre’. Une critique régulière des religieux nominaux est qu’ils prétendent croire, disons, au christianisme, mais échouent à agir conformément à son message exigeant d’amour et de compassion. Ils aiment l’arbre, mais ne peuvent pas avaler le fruit. Plus récemment, cependant, un étrange phénomène inverse émerge : une classe de penseurs qui, incapables d’adhérer rationnellement à la vérité réelle du christianisme, et pourtant désillusionnés par la politique du ‘nouvel athéisme’ et craignant les diverses idées religieuses et pseudo-religieuses qui ont rempli le vide qu’il a créé, se retrouvent dans une situation délicate où ils ont faim du fruit mais ne peuvent pas croire en l’existence de l’arbre.

Ces soi-disant ‘chrétiens culturels’ apparaissent en masse : Douglas Murray, Tom Holland (pas celui-là), Konstantin Kisin, Jordan Peterson (selon ce que vous entendez par ‘chrétien’ et ‘culturel’) ; même Richard Dawkins — l’athée moderne archétypal qui a fait plus pour confronter la religion organisée que peut-être toute autre personne identifiable d’une génération — adopte joyeusement ce titre paradoxal pour lui-même.

Paradoxal car, bien sûr, le christianisme est plus qu’une simple affinité pour les vêpres, la déception envers l’architecture laïque et la méfiance envers l’islam. Saint Paul écrivait sans équivoque aux Corinthiens que ‘si le Christ n’est pas ressuscité, notre prédication est inutile et votre foi aussi’, et l’approche vague de la religion affichée par le ‘chrétien culturel’ qui ne semble pas se soucier de, encore moins affirmer, l’historicité des événements extraordinaires du dimanche de Pâques est le genre d’attitude qui vous condamnerait comme hérétique par les fondateurs de l’église orthodoxe.

Pourtant, le christianisme connaît une transformation populaire, passant d’une doctrine affirmative de revendications de vérité à une sorte de vêtement protecteur à porter comme mesure pratique contre les forces déstabilisantes radicales et cyniques du religieux politique et du nihilisme cynique qui continuent à grignoter les âmes de ceux qui n’ont pas de conviction spirituelle ferme.