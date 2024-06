Des cyclistes amateurs de plaisir et de bière des clubs Clarion de Robert Blatchford à la tendance du spiritisme qui a vu Hardie (également en 1893) assister à une séance pour chercher des conseils surnaturels sur la question de l’Autonomie irlandaise, le mouvement travailliste en Grande-Bretagne a grandi non seulement à partir de statistiques fabiennes et de sermons méthodistes, mais il a aussi germé d’un terreau tardif et piquant de visions littéraires, de revivalisme spirituel, de nostalgie rustique, d’activisme humanitaire et (pas si souvent que ça) de militantisme sur le lieu de travail. Henry Pelling, auteur d’histoires classiques du parti, affirme que ‘la foi n’était pas dirigée par l’exactitude des faits et des chiffres’ mais reposait sur ‘des forces plus profondes et plus simples de la nature humaine’. Il souligne que les visionnaires littéraires du XIXe siècle — John Ruskin et Thomas Carlyle en tête — avaient beaucoup plus d’importance pour les pionniers du Parti travailliste que ‘tout écrivain plus versé dans les abstractions de l’économie politique’. H.M. Hyndman, à la tête de la Fédération sociale-démocrate ouvertement marxiste, désespérait des rêveurs confus auxquels il assistait et menait la Fédération sociale-démocrate dans sa pureté sauvage. (Hyndman, soit dit en passant, était aussi un antisémite acharné et un joueur de cricket réputé dans le Sussex.)

Parmi les 20 délégués anglais à la Deuxième Internationale Socialiste à Paris en 1889 se trouvaient non seulement Hardie et Eleanor Marx mais aussi William Morris et l’écrivain-aventurier patricien (et ancien gaucho) R.B. Cunninghame Graham. Ce n’étaient pas seulement des courants libéraux mais aussi des courants ultra-conservateurs qui alimentaient le courant plus large. Vers 1900, les journalistes pouvaient parler de ‘socialistes conservateurs’ sans trop y réfléchir. Certains conservateurs soutenaient des candidats travaillistes afin de diviser le vote libéral. Lorsque, en décembre 1910, Hardie fut réélu à Merthyr dans le sud du Pays de Galles, il traînait derrière lui ce que Morgan appelle ‘son armée privée de socialistes, de suffragettes et de ‘nouveaux théologiens ». Le mouvement a commencé, et a continué, comme un hybride bizarre dans lequel l’amélioration matérielle de la classe ouvrière industrielle se heurtait à une riche gamme de ce que les sceptiques pourraient appeler des ‘croyances de luxe’.

Hardie lui-même se vantait que le PTI n’a jamais eu ‘un credo d’adhésion rigide et limité’. Alors qu’il militait pour le suffrage des femmes, la paix mondiale ou l’indépendance coloniale, il confirmait (selon les mots de Morgan) ‘à quel point son intérêt unique pour le socialisme pouvait être mis de côté facilement’. Hardie affirmait en effet que le socialisme en Grande-Bretagne s’adressait principalement à ‘l’artisan intelligent et aisé’ tandis que la classe défavorisée buvait de l’alcool conservateur et croyait aux promesses conservatrices : ‘C’est le vote des taudis que le candidat socialiste craint le plus.’ À bien des égards, cette fête foraine patchwork du radicalisme interclassiste — dans laquelle les végétariens, les abstinents et les occultistes prospéraient aussi facilement que les organisateurs syndicaux aux mains calleuses — a défini le Parti travailliste dès ses débuts. De nombreux anciens syndicalistes ont maintenu une loyauté obstinée envers le Parti libéral jusqu’à la Première Guerre mondiale. On pourrait dire que ce sont les excentriques qui ont d’abord lancé le moteur du Parti travailliste. Pourquoi cet héritage excentrique ne pourrait-il pas être considéré comme une cause de célébration plutôt que d’embarras ?

Il semble approprié qu’un nouveau compte-rendu de cette fermentation prenne la forme non pas d’une histoire sérieuse mais d’un roman étendu, exubérant et souvent comique. The Night-Soil Men de Bill Broady commence par cette réunion inaugurale à Bradford et ensuite, sur près de 500 pages galopantes, suit les carrières d’un trio de pionniers du PTI. Sagement, Broady ne donne à Hardie et à ses légendes qu’un petit rôle. Au lieu de cela, il raconte les histoires entrelacées de Fred Jowett, qui est passé de surveillant de filature de laine et conseiller municipal de Bradford à ministre des Travaux dans le gouvernement travailliste de 1924 de Ramsay MacDonald ; de Philip Snowden, l’inspecteur des impôts de Keighley devenu sorcier économique travailliste et premier Chancelier de l’Échiquier du parti ; et, de manière inoubliable, de l’insaisissable Victor Grayson.

Victor qui ? Autrefois appelé ‘le meilleur orateur de foule d’Angleterre’, Grayson était un feu follet de gauche volatil, charmant et charismatique. À partir de 1907, lorsqu’il remporta de manière sensationnelle une élection partielle, il a brièvement siégé en tant que député ‘Parti travailliste et socialiste’ pour Colne Valley. Mais son sectarisme a déchiré le PTI, et il est réapparu en tant que nationaliste belliciste de la Grande Guerre avant de disparaître, sans laisser de trace, en 1920. Il a été vu pour la dernière fois dans un ‘canot électrique’ se dirigeant vers une maison sur une île à Thames Ditton appartenant au faussaire Maundy Gregory — principal vendeur pour Lloyd George.

Les spéculations sur sa disparition persistent depuis. Des observations plausibles plus tardives, jusqu’à la fin des années 40, le placent partout, de Madrid et de l’Australie occidentale à Herne Bay. Grayson était aussi un hédoniste vorace et libertin qui aimait, et couchait avec, plus d’hommes que de femmes : imaginez un Boris Johnson pansexuel d’extrême gauche. Pour Grayson, ‘les péchés de la chair n’étaient pas des péchés du tout’, tandis que coucher avec des hommes était ‘simplement l’extension d’une poignée de main’. Broady le montre pratiquer vigoureusement ce qu’il prêchait.