Hallam (entouré), cependant, va à l’encontre de la tendance nationale. C’est la neuvième circonscription la moins défavorisée du pays — ses enfants sont bien éduqués, ses habitants sont relativement en bonne santé, ses taux de criminalité sont bas. Et malgré tout cela, elle a élu un député travailliste.

La théorie de Blake est que Hallam n’est pas à l’abri des problèmes auxquels le pays est confronté, mais que la circonscription les incarne. « Elle a définitivement évolué vers la gauche », me dit-elle, ce qu’elle pense être lié à l’arrivée de groupes comme les jeunes familles : « Les données démographiques ont considérablement changé en notre faveur. » Elle soutient également que l’apparente richesse de Hallam peut être trompeuse. « Sur le papier, vous pourriez regarder Hallam et penser ‘C’est le siège le plus riche du South Yorkshire, ils sont à l’abri de la crise du coût de la vie’, mais ce n’est certainement pas ce que j’ai pu constater. »

Les données sur les circonscriptions sont peut-être un peu disparates, mais il n’est pas clair que l’âge soit un facteur important dans ce virage à gauche. Il est vrai que le nombre de personnes dans la vingtaine a augmenté. Mais parmi les personnes dans la trentaine, c’est assez stable, tandis qu’il y a maintenant beaucoup plus de septuagénaires. Peut-être y a-t-il un peu de vérité, cependant, dans l’idée que les classes moyennes plus jeunes ont tendance à pencher davantage à gauche que les générations précédentes, et peut-être que l’orientation plus large à gauche de la ville a imprégné ce bastion plus riche. Le Brexit est également susceptible d’être un facteur — Hallam a voté contre le Brexit en masse.

Mais les tendances nationales nous indiquent que peu de choses, surtout quand une course est aussi serrée qu’à Hallam. Parlons donc des partis, mais que dire des personnalités des deux personnes en lice ?

J’ai passé du temps avec les deux, et il y a une différence assez claire de style entre Blake et Shaffaq Mohammed, le candidat des libéraux-démocrates. Alors que Blake est enjouée, Mohammed est plus posé. Mohammed vit à Tinsley, dans une zone industrielle, a des origines familiales dans l’acier, et parle avec un accent mêlant son héritage cachemiri et une inflexion de Sheffield. Le milieu bourgeois de Blake, quant à lui, se rapproche davantage de la plupart des électeurs de Hallam ; son accent du Yorkshire est plus proche de ce que certains décrivent comme le ‘Northern RP’ — des consonnes nettes, des voyelles plates. Mohammed est toujours vu en costume-cravate, tandis que Blake est un peu plus décontractée. L’élection anticipée est mal tombée pour eux deux : Mohammed est en plein travaux de rénovation de sa maison, tandis qu’un des chiens de Blake doit subir une opération de l’œil.

Lorsque je les rejoins, le rassemblement des militants travaillistes pour la tournée de porte-à-porte de Blake comprend quelques conseillers locaux et un étudiant qui est sorti tous les jours depuis la fin de ses examens. Malgré son élévation à la Chambre des Lords il y a quelques années, la baronne Blake de Leeds semble toujours apprécier la politique de rue.