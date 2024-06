L’argent n’est pas le seul probl√®me. Les d√©veloppeurs qui tra√ģnent les pieds repr√©sentent une menace s√©rieuse pour le patrimoine b√Ęti de Belfast. Le probl√®me est illustr√© par le projet Tribeca, un projet de renouvellement urbain con√ßu pour r√©g√©n√©rer l’une des zones les plus d√©labr√©es du centre-ville, un site de pr√®s de 12 acres qui abrite plusieurs beaux b√Ętiments victoriens. La vid√©o promotionnelle de Tribeca, deux minutes de jargon d’entreprise fa√ßon po√©sie cod√©e et prononc√© par Jamie Dornan, est √©l√©gante mais vide. Il semble en √™tre de m√™me pour le projet lui-m√™me. Le conseil municipal de Belfast a approuv√© le projet en janvier 2020, mais rien ne s’est pass√© depuis. Les d√©veloppeurs derri√®re Tribeca, Castlebrooke Investments, ont d√©clar√© qu’ils cherchent toujours √† r√©aliser un ‘d√©veloppement commercialement viable’ et ont r√©cemment demand√© un renouvellement de leur demande de permis de construire.

‘Les d√©veloppeurs qui tra√ģnent les pieds repr√©sentent une menace s√©rieuse pour le patrimoine b√Ęti de Belfast.’

Pendant ce temps, la zone s’est encore plus d√©grad√©e. De larges √©tendues sont domin√©es par des magasins vides, des b√Ętiments en ruine et des rectangles vides de broussailles. Une telle d√©cr√©pitude entra√ģne une baisse de la fr√©quentation, ce qui rend consid√©rablement plus difficile la survie des entreprises qui ont r√©ussi √† s’accrocher. Graham met en avant Keats and Chapman, une librairie de livres d’occasion l√©gendaire de North Street, comme un exemple d’entreprise qui a surv√©cu contre vents et mar√©es : ¬ę C’est une superbe collection de livres. Mais [les gens pensent] ‘North Street, oh, c’est vacant, c’est tout vide’. Les gens h√©sitent √† s’approcher de l’endroit. Ces petites entreprises ind√©pendantes ont vraiment souffert de cela, elles ont √©t√© les victimes de cette sp√©culation fonci√®re. ¬Ľ

Ce qui est mauvais pour les affaires est pire pour les b√Ętiments historiques. Les Assembly Rooms, construites en 1769 et agrandies en 1776, sont sans doute le b√Ętiment public le plus ancien de Belfast. Reposant √† l’angle de Waring Street et de North Street, cet √©difice g√©orgien en stuc domine les ‘Quatre Coins’, l’endroit √† partir duquel tous les jalons de Belfast √©taient autrefois mesur√©s. Henry Joy McCracken et d’autres dirigeants de la Soci√©t√© des Irlandais unis ont √©t√© jug√©s en cour martiale ici en 1798. Plus tard, le b√Ętiment a √©t√© utilis√© comme banque, avant de tomber en d√©su√©tude en 2000. Les plans de Tribeca pour transformer les Assembly Rooms en un h√ītel-boutique n’ont pas abouti. Maintenant, il est √† l’abandon, sa fa√ßade tach√©e et √©caill√©e n’est plus qu’un refuge pour les mauvaises herbes. Les militants ont appel√© le conseil municipal de Belfast √† intervenir.

Si une telle intervention se produit, elle sera en contradiction avec une culture dominante d’inertie. Graham est compatissant face aux d√©fis auxquels est confront√© le Conseil municipal de Belfast, qui a d√©j√† la responsabilit√© d’un grand nombre de b√Ętiments importants et vuln√©rables. Mais quelque chose doit √™tre fait pour sauver des endroits uniques comme les Assembly Rooms et le palais de justice de Crumlin Road. La r√©ponse n’est certainement pas plus de l√©gislation. Un projet de loi sur la d√©labrement ne passionne pas Graham : ¬ę Nous avons d√©j√† la l√©gislation mais nous ne l’utilisons pas, alors pourquoi introduire de nouvelles l√©gislations si personne ne va les appliquer ? ¬Ľ Il souligne que les ordres d’achat obligatoires pour pr√©server le patrimoine b√Ęti existent depuis des ann√©es. Pourtant, ces pouvoirs n’ont √©t√© utilis√©s qu’une seule fois ‚ÄĒ en 2007.

Le projet de loi sera pr√©sent√© par le D√©partement de l’Agriculture, de l’Environnement et des Affaires rurales (DAERA). Cela complique les choses. ¬ę Le DAERA n’a pas son mot √† dire sur le patrimoine b√Ęti historique, c’est la responsabilit√© du D√©partement des Communaut√©s. Donc nous aurons des conseils, nous aurons le DfC, nous aurons le DAERA… C’est une responsabilit√© partag√©e et personne ne va s’attaquer au probl√®me. Et dans 10 ans, rien n’aura chang√©. ¬Ľ Graham compare la situation √† une danse maladroite, avec les gar√ßons d’un c√īt√© de la salle et les filles de l’autre, les deux groupes refusant de passer √† l’action.

Mais se rendre √† une danse ne suffit jamais ; √† un moment donn√©, il faut traverser la piste. C’est quelque chose que Stormont et les autorit√©s locales ont syst√©matiquement √©chou√© √† faire. Bien que Graham affirme que ces questions sont enfin discut√©es par les politiciens, il est clair que le temps des paroles est r√©volu. L’effondrement de l’Ex√©cutif entre 2017-2020 et 2022-2024, combin√© √† la perturbation de la Covid, a fait que le patrimoine b√Ęti a √©t√© presque totalement ignor√© par Stormont depuis des ann√©es. De nombreux b√Ętiments irrempla√ßables √† Belfast ‚ÄĒ et en Irlande du Nord ‚ÄĒ ne survivront pas √† une nouvelle p√©riode prolong√©e de n√©gligence. Un exemple en est Hilden Linen Mill, un grand et magnifique b√Ętiment propice √† la r√©novation, qui a √©t√© ravag√© par un incendie criminel pr√©sum√© la semaine derni√®re.