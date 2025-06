Nigel Farage se distingue dans la politique britannique par sa ténacité, sa cruauté — et son culot. La semaine dernière, dans un discours présentant le prospectus du parti Reform pour le gouvernement, il a engagé le parti à lever le plafond de deux enfants sur les prestations. « Pas parce que nous soutenons une ‘culture des aides’, » a-t-il déclaré, « mais parce que nous croyons que pour les travailleurs à bas salaire, cela rend en fait le fait d’avoir des enfants un peu plus facile pour eux. »

George Osborne a été celui qui a mis en œuvre le plafond de deux enfants, mais il ne l’a pas inventé. Iain Duncan Smith, l’architecte des réformes de bien-être de l’ère d’austérité, ne l’a pas non plus fait. En fait, le plafond des prestations pour deux enfants était à l’origine une politique de Ukip. Les Tories l’ont adopté, puis une opposition travailliste soumise a refusé de s’y opposer, mais Farage, l’archi-thatchériste, y croyait vraiment (ou du moins, il semblait le croire à l’époque). Les prestations, a-t-il soutenu dans son autobiographie de 2011, Flying Free, infantilisent la nation : « Chaque paiement de bien-être, subvention, réglementation, intervention du gouvernement dans la santé, la parentalité et d’autres responsabilités individuelles augmente la dépendance et rend le changement plus difficile. »

Si Farage accepte maintenant que la suppression du plafond faciliterait le fait d’avoir des enfants pour les travailleurs à bas salaire, c’est une admission tacite que l’objectif de la politique de son ancien parti était toujours de rendre plus difficile pour les familles à faible revenu d’avoir des enfants. Son retournement est un énorme acte de culot, et peu de gens, à part Farage, pourraient s’en tirer. En termes cyniques, c’est une attaque contre le Parti travailliste là où il est le plus vulnérable : le plafond de deux enfants est impopulaire dans les sièges “rouges” du Nord, où Reform est déjà en train de rattraper le soutien des travaillistes.

Mais c’est aussi une réaction astucieuse aux changements politiques de la démographie. Aujourd’hui, tout le monde sait que nous avons une crise de la population : des taux de natalité en chute, une population vieillissante et une dépendance conflictuelle à l’immigration pour compenser la différence. Encadrer la suppression du plafond de deux enfants comme une politique pronataliste s’accorde très bien avec le populisme radical de droite de Reform. En théorie, il n’y aurait pas besoin d’importer des gens de l’étranger si le Royaume-Uni était capable de faire croître sa propre population.

Au début du 21e siècle, lorsque le plafond des prestations pour deux enfants a été conçu, les inquiétudes concernant la procréation avaient une forme très différente. Le taux de natalité était déjà en déclin, mais les politiciens ne faisaient que rarement référence à cela comme un problème. Au lieu de cela, la grande préoccupation était que les mauvais types de bébés naissaient. Les années 2000 et 2010 ont été terrorisées par des jeunes mamans « pramface » et des familles grotesquement surdimensionnées vivant aux dépens de l’État.

Tout cela s’inscrivait très bien dans la thèse de l’opposition conservatrice sur la Grande-Bretagne brisée — un état de décomposition sociale causé, selon les Tories, par une décennie de gouvernement travailliste. En 2009, The Sun a présenté au monde Alfie Patten, âgé de 13 ans, qui était supposément « le plus jeune papa de Grande-Bretagne » ayant conçu une fille avec Chantelle Steadman, âgée de 15 ans. Un test ADN ultérieur a montré que le père était en réalité un garçon de 15 ans (légèrement moins choquant) et non Patten, mais à ce moment-là, son visage angélique avait déjà marqué une nation.

Le leader des Tories, David Cameron, a écrit une chronique pour le journal, déplorant le fait que ce n’était « pas un cas isolé », et louant un « rapport marquant » d’Iain Duncan Smith « qui a aidé à mettre ces questions à l’ordre du jour politique ». Ce « rapport marquant » avait beaucoup à dire sur la décomposition familiale, la montée des parents isolés et le spectre alarmant de la grossesse adolescente — mais rien sur le soutien aux familles pour avoir plus d’enfants. Si quelque chose, la croyance populaire était que certaines familles devraient être très découragées d’en avoir du tout.

Comme les Smith, qui sont devenus notoires en 2010. Une histoire à leur sujet dans le Mail avait pour titre : « Une famille de 12 bénéficiant de 95 000 £ par an relogée dans une maison à 1 000 £ par semaine… ‘après avoir saccagé la dernière’ ». L’article incitait le lecteur à une comparaison envieuse : « L’argent — cinq fois le salaire de départ d’un enseignant — va à Pete et Sam Smith, au chômage, et à leurs dix enfants, qui vivent dans une maison de quatre chambres sans loyer. » Et ensuite, explicitant la logique du plafond des allocations pour deux enfants : « Les critiques ont déclaré qu’il était scandaleux que la famille empoche d’énormes sommes d’argent des contribuables et ont appelé à une réforme urgente du système des allocations. »

Les pères de treize ans et les familles de 12 étaient des cas extrêmes qui disaient probablement plus sur leurs propres problèmes que sur la société en général, mais ils touchaient à une anxiété de masse concernant la reproduction excessive. L’emblème de cela était le personnage de Vicky Pollard dans l’émission de sketchs Little Britain, qui a été diffusée de 2003 à 2006 — une lycéenne chav qui dit avoir eu « six enfants de sept hommes différents » et espère constamment obtenir un logement social, car elle croit que quelqu’un d’autre devrait payer pour sa promiscuité. Le snobisme et la misogynie étaient sans filtre. C’était l’idée de la culture pop d’une mère (interprétée par un homme gay en drag).

Il y avait aussi un discours autour de l’absence d’enfants, mais celui-ci était très axé sur l’idée que les femmes de la classe moyenne retardaient la reproduction pour le bien de leurs carrières, puis étaient punies pour leur hubris. « Les femmes veulent tout avoir », déclarait un éditorial dans le BMJ, « mais la biologie reste inchangée ; différer défie la nature et risque de causer du chagrin. » Lord Steel, qui avait piloté la loi sur l’avortement de 1967 au parlement, a déclaré avec regret que la loi avait contribué à une humeur « irresponsable », les femmes se tournant vers l’avortement « si les choses tournent mal ». (Exactement, on pourrait imaginer, quand l’avortement serait approprié.)

Étant donné que les taux de natalité et l’âge maternel continuaient sur les mêmes trajectoires (respectivement, en baisse et en hausse), il semble que les femmes n’allaient pas être intimidées en matière de maternité par une rhétorique comme celle-ci. Les efforts pour effrayer celles qui tombaient enceintes étaient plus réussis. En 1999, l’expression « trop chic pour pousser » a été inventée dans un article du Mail sur Victoria Beckham (Posh Spice) donnant naissance par césarienne. L’intention morale était évidente : les femmes qui n’avaient pas un accouchement « naturel » — c’est-à-dire vaginal et avec un soulagement de la douleur minimal — étaient des créatures gâtées et non naturelles.

L’augmentation des césariennes était considérée comme une honte nationale. En 2009, une sage-femme senior (homme) a déclaré à The Observer : « Plus de femmes devraient être prêtes à supporter la douleur. » Sans souffrance, on ne pouvait jamais devenir une vraie mère. Il n’y avait aucune preuve que la demande maternelle avait conduit à l’augmentation des césariennes, et aucune preuve que les femmes étaient des lâches face aux contractions ; mais il y avait des preuves que les femmes absorbaient ces attitudes puis ressentaient de la honte et un sentiment d’échec pour les interventions dont elles avaient de toute façon besoin. En 2022, l’examen Ockenden a révélé que les objectifs pour éviter les césariennes avaient laissé 300 bébés morts ou atteints de lésions cérébrales, et avaient contribué à la mort de 12 femmes.

Étant donné tout cela, on pourrait dire qu’il n’est pas surprenant que pendant cette période, les femmes aient commencé à renoncer à la maternité. Jugées pour être trop jeunes, jugées pour être trop vieilles, on leur faisait comprendre que tant avoir des enfants que ne pas en avoir devraient être vécus comme des punitions. Ajoutez à cela les pressions économiques évidentes causées par le retrait du marché du travail, et comment la fertilité aurait-elle pu aller dans une autre direction que vers le bas ?

Mais toutes ces pressions n’ont fait qu’ajouter à la tendance générale de déclin de la population, qui est un phénomène mondial avec deux causes dominantes. La première est l’éducation des filles : plus les filles restent longtemps à l’école, moins elles auront d’enfants (l’éducation des garçons n’a pas le même effet). La seconde est l’urbanisation : pour les agriculteurs, chaque enfant supplémentaire est un aide supplémentaire dans les champs ; pour une famille ayant des emplois d’usine ou de bureau, plus d’enfants signifient simplement plus de bouches à nourrir.

Les enfants sont coûteux — pas seulement en termes d’argent, mais aussi en termes de temps. Seul l’un de ces aspects peut être subventionné par le gouvernement. En théorie, les familles modernes devraient pouvoir partager la charge à mesure que les pères deviennent des aidants plus actifs. En pratique, certaines recherches montrent que plus les pères prennent de congés paternels, moins ils auront d’enfants. Une explication plausible est qu’une fois que les hommes vivent l’éducation des enfants comme un travail, ils décident qu’ils préfèrent en faire moins.

Inverser le plafond des prestations pour deux enfants est la bonne chose à faire pour le bien des enfants actuellement dans la pauvreté à cause de cela, mais cela ne renverse aucune de ces choses. Aucune intervention au niveau de l’État n’a jamais été tentée dans aucun pays. Les politiques familiales de style nordique ne fonctionnent pas, mais l’approche de droite consistant à charger les familles d’argent non plus. En Hongrie, Viktor Orbán a mis en place un système de subventions familiales qui rend les montants tirés par la famille Smith de 12 membres ridiculement petits — les dépenses pour le programme équivalent à plus de 5 % du PIB du pays.

Tout ce que la Hongrie semble avoir réalisé est d’encourager les familles, à un coût très élevé, à avoir des bébés légèrement plus tôt qu’elles ne l’auraient fait autrement. Le coup de pouce initial à la fertilité a maintenant disparu presque complètement. Farage est suffisamment étudiant de la Hongrie d’Orbán pour savoir que son propre cadeau, relativement trivial, fera peu pour les taux de natalité (bien qu’il sortira certains enfants de la pauvreté). Les chances de succès de cette politique selon ses propres termes sont négligeables.

Plus significatif est ce que cela dit sur le jugement de Farage concernant le sentiment public. Il est un archipopuliste, et en ce moment, il a jugé que le soutien à la natalité est plus populaire que la critique des prestations de style années 2000. Faites également attention à ce que Farage a dit après son discours. Interrogé sur l’avortement, il s’est décrit comme pro-choix mais a qualifié la limite actuelle de 24 semaines de « totalement ridicule » lorsque les hôpitaux « déplacent ciel et terre » pour aider un bébé prématuré à survivre.

C’est une poussée à la porte pour voir ce qui est permis : la logique qu’il utilise ici pourrait facilement être étendue aux hôpitaux « déplaçant ciel et terre » pour prévenir une fausse couche, ou implanter un fœtus lors d’une FIV. L’avortement est une question réglée au Royaume-Uni depuis des décennies, mais Farage peut sûrement sentir un certain profit pour lui-même à la déstabiliser. Si le Reform parvient au pouvoir et réussit à inverser la loi sur l’avortement, cela pourrait même conduire à plus de bébés : aux États-Unis, les États qui ont adopté des interdictions d’avortement depuis la chute de Roe v Wade ont connu une augmentation du taux de natalité.

Mais ces mêmes États ont également vu une augmentation de la mortalité infantile, non seulement à cause de troubles congénitaux qui auraient autrefois justifié une interruption, mais pour toutes les causes. Les plus grandes différences, ont conclu les chercheurs, se trouvaient dans « des États ayant parmi les pires résultats en matière de santé et de bien-être maternels et infantiles ». Être pro-natal n’est pas du tout la même chose qu’être pro-mère et bébé, et ce n’est qu’en étant pro-mère et bébé qu’un pays peut espérer améliorer (bien que probablement pas inverser) la chute de la fertilité.

À quoi ressemblerait le fait d’être pro-mère et bébé ? Cela signifierait des soins basés sur des preuves, centrés sur la femme pendant la grossesse et l’accouchement, et non des objectifs moralisateurs. Cela signifierait traiter la maternité comme une chose normale qu’une femme pourrait faire au cours de sa vie — pas son unique but, et pas un étrange plaisir de sa part à tolérer à contrecœur. Les femmes qui ont des enfants accomplissent un bien social, et ni l’État ni ses employeurs ne devraient la pénaliser pour cela. Cela signifierait des maisons privées et des espaces publics adaptés à cet effet et accessibles à tous.

Sans ces éléments, tout ce à quoi un pays peut s’attendre est de devenir un endroit plus vieux et plus pauvre. Le problème de la population affectera chaque aspect de la politique dans les décennies à venir, et les gouvernements n’ont d’autre choix que de composer avec, aussi difficile que cela puisse être. Le revirement de Farage sur les prestations est le premier signe d’un natalisme en tant que question sérieuse au Royaume-Uni. Ce qui ne semble jamais changer, c’est le mépris et la cruauté dirigés contre les personnes — les femmes — qui sont censées avoir des enfants.