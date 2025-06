Les Européens libéraux détestent Donald Trump. Ils ont également tendance à le mal juger. Je vois cette tendance particulièrement fortement représentée dans les médias, où l’optimisme est le principe directeur. Les médias ont tiré de mauvaises conclusions politiques concernant ses procès criminels l’année dernière. Maintenant, ils mal jugent la décision de la cour de la semaine dernière bloquant ses tarifs réciproques du 2 avril.

Il y a de fortes chances que Trump gagne cette dernière bataille juridique, tout comme il a gagné les précédentes. La Cour suprême, où cette bataille juridique pourrait finalement se terminer, a une majorité de juges conservateurs. Six ont été nommés par des présidents républicains, dont trois par Trump lui-même. Les décisions les plus récentes de la cour ont penché lourdement en faveur de Trump. Elle a statué avant l’élection de l’année dernière que Trump bénéficiait d’une immunité pour les actions qu’il a commises en tant que président. Elle a statué en faveur de l’administration Trump dans une affaire impliquant sa décision de retirer deux membres d’une agence fédérale indépendante ; dans une affaire concernant le statut protégé des migrants vénézuéliens ; et dans une affaire qui a limité la portée des examens environnementaux. La Cour suprême s’est opposée à lui dans une décision d’expulser un Vénézuélien accusé d’affiliations à des gangs. Cette histoire des décisions de la cour suggérerait que les cotes sont de 80:20 en faveur de Trump.

Mais la raison plus profonde pour laquelle je pense que Trump va gagner est que l’argument juridique de la cour de New York établirait un précédent très dangereux s’il était confirmé. Ce serait dangereux pour les démocrates aussi. Trump a invoqué la loi sur les pouvoirs économiques d’urgence internationale de 1977 pour justifier ses tarifs du « Jour de la Libération ». Cette loi a été signée par Jimmy Carter. Elle était destinée à permettre à un président de prendre des mesures d’urgence après les chocs pétroliers de cette décennie.

Les avocats de Trump ont soutenu que les déficits commerciaux persistants des États-Unis constituaient une urgence nationale qui justifierait le déclenchement de la loi. La cour de New York a rejeté cet argument car les États-Unis enregistrent des déficits commerciaux depuis 1976. Comment quelque chose peut-il être une urgence s’il dure depuis si longtemps ?

L’argument est une pure sophistique. En finance et en économie, la plupart des crises surviennent à cause de choses qui se produisent depuis longtemps. Vous vous souvenez des prêts hypothécaires subprimes ? Ils ont commencé en 1988. Il a fallu encore 20 ans avant qu’ils ne déclenchent la crise financière mondiale. Ou pensez aux maladies en médecine. La vie est pleine d’urgences dont les causes ont commencé à se développer sur de longues périodes.

Mais supposons que j’ai tort. Trump perd le procès. Et alors ?

Il gagne toujours. C’est parce qu’il a tant d’autres moyens d’imposer des tarifs. Et en plus, beaucoup d’autres façons d’atteindre des résultats similaires.

Ça a déjà commencé le week-end dernier, quand il a dit qu’il doublerait les tarifs sur l’acier et l’aluminium à 50 %. Ces tarifs relèvent d’une autre catégorie : la section 232 de la loi sur l’expansion commerciale de 1962. J’ai compté cinq lois qui permettent à un président d’imposer des tarifs — et il y en a probablement d’autres. La section 232 concerne la sécurité nationale. Joe Biden l’a utilisée pour imposer un tarif de 100 % sur les voitures électriques en provenance de Chine. Le tarif sur les voitures de Trump entre également dans cette catégorie.

Les tribunaux pourraient-ils le contester sur la section 232 ? J’en doute. Historiquement, les tribunaux ne se sont pas opposés au président en matière de sécurité nationale. Trump a invoqué la section 232 avec l’argument que les États-Unis sont devenus dépendants des importations pour certains biens et matériaux critiques, comme les véhicules, l’acier et aussi les médicaments. C’est factuellement correct. Vous ne pouvez pas utiliser la section 232 pour imposer un import sur le champagne et soutenir que vous devez bloquer son flux pour des raisons de sécurité nationale. Mais Trump peut toujours faire ce que font les Européens : établir des normes alimentaires et viticoles que seuls les fournisseurs nationaux peuvent remplir.

Le jargon de la politique commerciale et financière américaine comprend beaucoup de chiffres, qui se trouvent tous être dans les centaines. Il y a aussi la section 301 de la loi commerciale américaine de 1974. Cela concerne les pratiques commerciales déloyales. La section 301 est déclenchée par une enquête officielle du représentant au commerce des États-Unis. C’est une loi puissante, mais lente. Elle suit des règles procédurales strictes. Ils doivent lancer une enquête, tenir des audiences et permettre aux gens de soulever des objections. Mais une fois tout cela terminé, le président décide.

Et puis il y a le dispositif nucléaire : la section 338 de la loi Smoot-Hawley de 1930. C’est la loi qui a déclenché la Grande Dépression. Smoot-Hawley permet au président d’imposer des tarifs allant jusqu’à 50 % pour les raisons les plus quotidiennes : protéger l’industrie américaine de la concurrence étrangère. Smoot-Hawley est étonnamment toujours en vigueur.

Vous voulez plus de chiffres ? Il y a aussi la section 122 de la loi commerciale de 1974, qui donne à Trump le pouvoir d’imposer des tarifs de 15 % pendant jusqu’à 150 jours, sans poser de questions. Si vous plongez dans le projet de loi actuel, qui a été adopté par la Chambre des représentants d’une seule voix la semaine dernière, vous pourriez tomber sur la section 899. Cela introduit une taxe sur les investisseurs étrangers dont les pays sont jugés avoir des régimes fiscaux que les États-Unis considèrent comme préjudiciables aux intérêts des entreprises américaines.

Je vais m’arrêter ici avec les chiffres. Mais l’essentiel est que Trump trouvera un moyen. Seul un imbécile parierait sur le fait que Trump soit arrêté par les tribunaux. Cela ne s’est pas produit dans le passé. Cela ne se produira pas maintenant.

« Trump trouvera un moyen. Seul un imbécile parierait sur le fait qu’il soit arrêté par les tribunaux. »

Derrière ces erreurs de jugement répétées se cache un problème plus profond. L’une des raisons pour lesquelles la démocratie libérale centriste est en recul est sa tendance à la guerre juridique. L’historien militaire allemand Carl von Clausewitz a décrit la guerre comme la continuation de la politique par d’autres moyens. La guerre juridique est la continuation des politiques par le biais des tribunaux. Si vous ne gagnez pas les élections, vous avez toujours les tribunaux. C’est un abus du système juridique. La démocratie n’est pas censée fonctionner de cette manière.

La guerre juridique a également tendance à se retourner contre ceux qui l’utilisent. Il existe de nombreux exemples autres que les procès criminels de Trump. La décision de la Cour suprême du Royaume-Uni d’arrêter la prorogation du parlement par Boris Johnson en 2019 représentait une autre campagne dont les efforts n’ont pas eu l’effet escompté. Le jugement a été célébré par la campagne pour le maintien, mais il a également déclenché de nouvelles élections que Johnson a remportées avec une majorité inattendue. La Commission européenne commet également des guerres juridiques par le biais d’une procédure qu’elle appelle « l’état de droit ». C’est là où les politiciens votent pour retenir des paiements aux membres de l’UE récalcitrants. Les tribunaux en France et en Roumanie ont interdit les candidats principaux aux élections présidentielles. En Allemagne, des politiciens centristes discutent activement de la possibilité de demander l’interdiction de l’Alternative pour l’Allemagne. Si vous ne pouvez pas les battre, interdisez-les. C’est ça, la guerre juridique.

La guerre juridique échoue pour deux raisons. Elle mobilise le soutien plus large de ceux qui y sont soumis — ce qui s’est passé avec Trump, et avec la campagne Leave pendant les années du Brexit. Mais, peut-être plus important encore, elle a un effet terrible sur ceux qui la poursuivent. Les partisans de la guerre juridique comptaient sur les tribunaux pour faire le sale boulot à leur place. Ils n’étaient pas suffisamment concentrés sur la défaite de Trump aux élections, car les tribunaux se cachaient en arrière-plan.

Je vois de la complaisance centriste-libérale partout. Ici en Europe, les libéraux s’enveloppent dans le drapeau ukrainien et promettent qu’ils soutiendront l’Ukraine aussi longtemps qu’il le faudra pour vaincre la Russie. Mais pour que cette promesse ait un sens, elle aurait nécessité un véritable sacrifice, comme des impôts plus élevés, un embargo sur le gaz et le pétrole, ou une coupure complète des banques russes du système financier occidental. Je suis désolé pour l’Ukraine d’avoir des alliés si dépourvus de courage. Le problème avec les centristes libéraux est qu’ils mènent des batailles qui sont légales plutôt que politiques. Ils aiment que quelque chose soit fait. Mais ils n’aiment pas le faire eux-mêmes. Ils ne mènent pas de guerres eux-mêmes mais préfèrent que quelqu’un d’autre le fasse pour eux. Les centristes européens détestent Trump en partie parce qu’il a mis fin à ce jeu toxique.

La réalité est que Trump a gagné deux élections, et il lui reste presque quatre ans pour gouverner. La question intelligente que ses opposants devraient se poser n’est pas comment le vaincre devant les tribunaux, mais comment avancer lorsqu’ils prendront le relais, et sur quelles parties de l’agenda ils devraient se concentrer s’ils devaient gagner les élections de mi-mandat l’année prochaine. Quelle devrait être la relation entre les États-Unis et la Chine ? Ou la politique commerciale des États-Unis après 2029 ? Voulez-vous vraiment que la fabrication revienne ? Quel type de fabrication ?

La raison pour laquelle les électeurs sont désabusés par les titulaires est que de nombreux électeurs ne participent pas à la voie rapide de l’économie du XXIe siècle. Ce serait un travail colossal d’essayer de résoudre cela. Cela signifierait reconnecter l’électeur moyen avec l’économie du XXIe siècle. Trump a réussi à se connecter avec l’électeur moyen mieux que son adversaire démocrate, mais à la fin, je ne pense pas qu’il leur livrera ce qu’ils attendent. La présidence de Trump est plus susceptible de se terminer par une déception. Le seul but des tarifs est de financer les réductions d’impôts qui bénéficieront principalement aux riches. Si vous voulez vaincre Trump, oubliez les tribunaux. Commencez à résoudre le véritable problème.